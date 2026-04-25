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River busca la recuperación ante Aldosivi post Superclásico

En EL Monumental, el Millonario de Coudet reencaminarse luego de la derrota contra Boca.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 25 de abril de 2026 a las 10:56
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Tras la derrota en el Superclásico, River debe amigarse con su gente

Por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, River recibe en El Monumental a Aldosivi de Mar del Plata desde las 21.30hs. Luego del cimbronazo en el Superclásico, el elenco de Coudet va en búsqueda de la recuperación y volver al camino del triunfo.

Pasó el 0-1 ante Boca, el polémico penal no cobrado, y la pérdida del invicto de Eduardo Coudet como entrenador. El millonario deberá recuperar no solo el  camino del triunfo, sino la aprobación de su gente; y Aldosivi puede ser una medida ideal para borrar fantasmas.

En la actualidad, River marcha segundo en el Grupo B, por detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza con 26 unidades, y en el medio los compromisos por Copa Sudamericana, que harían modificar nombres en el 11 inicial.

En la defensa está la duda de Germán Pezzella o Lautaro Rivero para acompañar a Martínez Quarta. Mientras que en el ataje, Maxi Salas irá por el lesionado Driussi, mientras que Ian Subiable o Kendry Páez ocuparán un puesto en mitad de cancha.

Felipe Anso, la nueva aparición del Aldosivi

En frente estará Aldosivi, el anteúltimo del grupo con 7 puntos, complicado en la tabla de los promedios y general. Luego del empate de local ante Racing, el Tiburón de Damonte volvió a sumar en la competencia.

Con relación al inicial, se espera que repita la mayoría de los jugadores que planto en el Minella hace 7 día, con Felipe Anso, juvenil que debutó ante La Academia con gol, y que firmó su primer contrato entre semana.

Entre ambos equipos jugaron 11 cotejos, River tiene un claro dominio con 7 triunfos, Aldosivi ganó en una oportunidad, mientras que empataron en 3 ocasiones.

  

Probables Formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Salazar, Santiago Moya, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Felipe Anso, Agustín Palavecino, Martín García; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Datos del partido:

Hora: 21.30.

TV: TNT Sports.

Estadio: Monumental.

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