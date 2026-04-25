Por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, River recibe en El Monumental a Aldosivi de Mar del Plata desde las 21.30hs. Luego del cimbronazo en el Superclásico, el elenco de Coudet va en búsqueda de la recuperación y volver al camino del triunfo.

Pasó el 0-1 ante Boca, el polémico penal no cobrado, y la pérdida del invicto de Eduardo Coudet como entrenador. El millonario deberá recuperar no solo el camino del triunfo, sino la aprobación de su gente; y Aldosivi puede ser una medida ideal para borrar fantasmas.

En la actualidad, River marcha segundo en el Grupo B, por detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza con 26 unidades, y en el medio los compromisos por Copa Sudamericana, que harían modificar nombres en el 11 inicial.

En la defensa está la duda de Germán Pezzella o Lautaro Rivero para acompañar a Martínez Quarta. Mientras que en el ataje, Maxi Salas irá por el lesionado Driussi, mientras que Ian Subiable o Kendry Páez ocuparán un puesto en mitad de cancha.

Felipe Anso, la nueva aparición del Aldosivi

En frente estará Aldosivi, el anteúltimo del grupo con 7 puntos, complicado en la tabla de los promedios y general. Luego del empate de local ante Racing, el Tiburón de Damonte volvió a sumar en la competencia.

Con relación al inicial, se espera que repita la mayoría de los jugadores que planto en el Minella hace 7 día, con Felipe Anso, juvenil que debutó ante La Academia con gol, y que firmó su primer contrato entre semana.

Entre ambos equipos jugaron 11 cotejos, River tiene un claro dominio con 7 triunfos, Aldosivi ganó en una oportunidad, mientras que empataron en 3 ocasiones.

Probables Formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Salazar, Santiago Moya, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Felipe Anso, Agustín Palavecino, Martín García; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Datos del partido:

Hora: 21.30.

TV: TNT Sports.

Estadio: Monumental.