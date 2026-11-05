La derrota en el Superclásico sigue dejando consecuencias en River y la polémica suma un nuevo capítulo. Gonzalo Montiel recibiría tres fechas de suspensión por su expulsión ante Boca, una decisión del Tribunal de Disciplina de la AFA que generó un profundo malestar en Núñez y volvió a tensar la relación entre la dirigencia millonaria y los organismos del fútbol argentino.

La sanción responde a la infracción que el lateral cometió sobre Lautaro Blanco, por la que Nicolás Ramírez le mostró la tarjeta roja y que posteriormente fue informada como juego brusco grave. Si se confirma el castigo que trascendió, Cachete estará ausente durante tres compromisos y River perderá a una de sus piezas importantes para el tramo decisivo del campeonato.

La resolución definitiva se conocerá durante este jueves, pero en el club ya esperan un fallo que consideran excesivo. La bronca no se limita a la cantidad de partidos: también aparece el contraste con la situación de Blanco, quien protagonizó una acción sobre Tobías Andrada que desde River consideran similar y que no terminó con una expulsión.

Una sanción que profundiza el conflicto

El malestar en Núñez llega después de las fuertes críticas al arbitraje de Nicolás Ramírez durante el Superclásico. Incluso, el presidente Stefano Di Carlo confirmó que River había solicitado formalmente que el juez no vuelva a dirigir al equipo.

En ese contexto, la posible suspensión de tres fechas para Montiel fue recibida como un nuevo motivo de enfrentamiento con la AFA. La dirigencia entiende que el castigo es desproporcionado y cuestiona que se aplique un criterio más severo en comparación con otros antecedentes del campeonato.

Los números alimentan el reclamo millonario. Durante el actual Torneo Clausura se registraron otras 11 expulsiones por juego brusco: tres futbolistas recibieron una fecha de suspensión y los ocho restantes fueron sancionados con dos partidos, aunque el castigo de Franco Nicola, de Atlético Tucumán, posteriormente fue reducido a uno.

De confirmarse las tres jornadas, Montiel tendrá que cumplir la sanción ante Aldosivi, en los octavos de final del Clausura y en el siguiente compromiso oficial, que podría corresponder a los cuartos de final o al inicio del Apertura 2027. La única posibilidad de modificar ese escenario sería una eventual amnistía.

River también pierde a Martínez Quarta, pero por una fecha

El otro expulsado del Superclásico, Lucas Martínez Quarta, recibiría solamente una jornada de suspensión. En su caso, el informe arbitral consignó una infracción que impidió una oportunidad manifiesta de gol, una acción que contempla un partido de sanción.

De todas maneras, su regreso a la titularidad para los octavos de final no está asegurado. Después de otra actuación cuestionada en un encuentro decisivo, Lautaro Rivero aparece como una alternativa para ocupar su lugar en la defensa.

Mientras tanto, River deberá reorganizar su última línea para afrontar los próximos compromisos. La posible sanción a Montiel no solo representa una baja deportiva importante: también vuelve a poner en primer plano el enfrentamiento entre el Millonario y la AFA, en una relación que atraviesa uno de sus momentos más tensos.