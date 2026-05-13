En marcha los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. River recibe a Gimnasia de La Plata desde las 21.30hs en El Monumental de Núñez, buscando ambos el boleto a las semifinales de la competencia.

La presión inicial la tiene River, que llega a esta instancia tras una sufrida clasificación en casa ante San Lorenzo, donde igualó el cotejo en el último minuto del suplementario, y en los penales levantó dos match point, convirtiendo al juvenil arquero Beltrán en figura. Coudet aún está en deuda futbolística pero logró un equipo ganador, tanto en el torneo local como en Copa Sudamericana.

Para este juego, el “Chacho” contará con lo mejor que tiene, y con varias dudas: Lautaro Rivero o Germán Pezzella en el fondo, y en el medio Maxi Mezza o Juan Fernando Quinteros en el puesto de enganche. Fleitas o Colidio se disputan el segundo lugar en la delantera.

Beltrán, figura de River en los penales ante San Lorenzo

En frente estará el elenco de La Plata, quien llega en un gran momento con 7 triunfos en fila tras la llegada de Ariel Pereyra como DT interino por Fernando Zanilatto. En octavos de final, se impuso a Vélez en Liniers por 1-0, logrando el boleto a esta instancia, y buscará su segunda semifinal consecutiva.

El historial indica que River ganó en 94 oportunidades, el Lobo se quedó con el triunfo en 34, mientras que igualaron 38 veces. La última vez que se vieron las caras, fue triunfo del Millonario en este mismo torneo, por 2-0, en enero y con Gallardo aún en River.

Probables formaciones:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza o Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio o Joaquín Freitas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Alexis Steimbach; Mateo Seoane, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Datos del partido:

Hora: 21.30

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Monumental