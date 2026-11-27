En una parada clave en su búsqueda del título. River visita a Instituto este sábado desde las 22, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Después de dejar en el camino a Lanús, el Millonario visita el estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba para un duelo de máxima exigencia ante la Gloria, que culminó primero en su zona y eliminó a Huracán en octavos. El encuentro será transmitido por las radios de Prima Multimedios. Si hay empate en los 90 minutos, se jugará un suplementario y, de persistir la igualdad, habrá penales.

Después de lo que fue el triunfo por 3-1 en el Monumental ante Lanús, el equipo de Leonardo Ponzio va por las semifinales fuera de casa. Con respecto al once, la novedad será el retorno deGonzalo Montiel tras su suspensión. El lateral regresará a la titularidad en lugar de Giovanni González, en tanto que Marcos Acuña y Lucas Beltrán evolucionaron favorablemente de sus molestias y estarían disponibles desde el arranque.

Montiel volverá al once en River tras cumplir dos fechas de suspensión.

Enfrente estará Instituto, que consiguió su lugar entre los ocho mejores tras vencer 2-1 a Huracán y buscará aprovechar la localía para meterse en semifinales. Para los de Diego Flores, no obstante, habría dos bajas muy sensibles casi confirmadas: tanto Álex Luna como Jeremías Lázaro tuvieron que salir en el duelo ante el Globo y lo más seguro es que no puedan estar ante River.

Probables formaciones:

Instituto: Marcos Ledesma; Jonatán Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Álex Luna o Jonás Acevedo, Jeremías Lázaro o Jhon Córdoba y Facundo Suárez. DT: Diego Flores.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Monumental Presidente Perón.

Árbitro: Nazareno Arasa.