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DEPORTES URBANOS

El Roller Freestyle, el Skate y el BMX Freestyle vuelven a rodar en Neuquén

El 27 de septiembre, desde las 9, en el Skatepark del Parque Valentina Norte se desarrollarán las competencias clasificatorias para los Juegos Jaur y los Juegos Nacionales Evita.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 15 de septiembre de 2026 a las 22:05
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Jornada de competencias de deportes urbanos en Neuquén el 27 de septiembre

El domingo 27 de septiembre, desde las 9, se llevará a cabo una jornada de competencias de deportes urbanos en el Skatepark del Parque Valentina Norte, en Neuquén capital. La propuesta, organizada por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura a través de la secretaría de Deportes, reunirá a participantes de Roller Freestyle, BMX Freestyle y Skate, con categorías destinadas a diferentes edades y niveles de experiencia, tanto para mujeres como para varones.

En Roller Freestyle se competirá en las categorías Pro +18 y Junior. En BMX Freestyle, las categorías serán Pro +18, Junior (Sub 14), Kids y Escuela. Por su parte, en Skate se podrá participar en las categorías Avanzados +18, Junior (Sub 16) e Iniciantes.

Jornada de competencias de deportes urbanos en Neuquén el 27 de septiembre

La jornada tendrá carácter clasificatorio, en las categorías correspondientes por reglamento, para los Juegos Jaur y los Juegos Nacionales Evita, por lo que constituirá una instancia de competencia y selección para quienes participen de estas disciplinas.

Las personas interesadas en participar ya pueden realizar su inscripción a través del formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/fgw9oaiBNqint18Y9

La actividad busca continuar promoviendo el desarrollo de los deportes urbanos en la provincia, generando espacios de participación y competencia para deportistas de distintas edades y niveles.

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