La noticia llegó en medio del discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante y rápidamente se replicó en el barrio. El skatepark de Canal V, uno de los espacios más emblemáticos para la práctica del skate en la ciudad, será renovado. El anuncio del intendente Mariano Gaido encendió la expectativa entre los vecinos y, sobre todo, entre los jóvenes que usan a diario el lugar.

En el corazón de Canal V, a metros de las vías y con décadas de historia, el skatepark es punto de encuentro para chicos y chicas que entrenan a diario. Muchos de ellos, incluso, han trascendido la ciudad y la provincia en competencias nacionales e internacionales.

Luis Sánchez, presidente de la comisión vecinal, celebró el anuncio y aseguró que la renovación era un reclamo de larga data. “Estamos muy contentos. Ayer escuchamos al intendente anunciar la puesta en valor de este skatepark que veníamos pidiendo hace tiempo. Tenemos chicos que han llegado a competir a nivel internacional, incluso en China, y necesitaban un espacio acorde”, contó en el programa La Primera Mañana por AM550.

El dirigente barrial explicó que el actual skatepark presenta un deterioro importante en el piso. Según indicó, no se trata de un lugar que pueda arreglarse con parches. “El piso está muy roto. En esta disciplina un parche puede ser peligroso, hasta costar una vida. Sí o sí hay que hacerlo nuevo”, remarcó.

Sánchez adelantó que en los próximos días se reunirá con autoridades municipales para conocer detalles sobre el inicio de los trabajos, el proyecto y la empresa que los llevará adelante. “Es un anuncio muy fresco. La semana que viene nos juntaremos con el área de Deportes y con representantes del municipio para ver cuándo empieza la obra y cómo se va a hacer”, indicó.

Un semillero de deportistas

El skatepark de Canal V no es un espacio más. Con el crecimiento del skate como deporte olímpico, el lugar se convirtió en un semillero de talentos neuquinos. Desde la comisión vecinal destacaron que muchos chicos entrenan allí todos los días, desde la tarde hasta entrada la noche, y que varios ya participaron en torneos provinciales, nacionales e internacionales.

“Es un espacio con uso continuo. Desde las 16 o 17 ya empiezan a llegar y se quedan hasta tarde. De acá han salido chicos que hoy compiten en otros lugares del país y del mundo”, sostuvo Sánchez.

La renovación busca justamente adaptar el skatepark a estándares más modernos y seguros, en línea con otros espacios que se construyeron en ciudades.

La otra cara: seguridad y situación de calle

Más allá del entusiasmo por la obra, en el barrio reconocen que todavía existen problemas que afectan a los espacios públicos. Uno de ellos es la presencia de personas en situación de calle en plazas y sectores cercanos.

Sánchez señaló que en el sector del skatepark no han tenido grandes conflictos recientes, pero sí en áreas linderas. “Tuvimos problemas con gente que dormía en las plazas, robos y zonas oscuras. Se trabajó mucho desde la comisión vecinal para mejorar la iluminación y la seguridad”, explicó.

El dirigente contó que incluso hubo episodios de tensión con trabajadores de mantenimiento de espacios verdes. “Hubo casos en los que no se querían ir y hasta amenazaron a un placero. Gracias al apoyo de la policía se reforzaron los recorridos y ahora hay patrullajes por la mañana para que puedan trabajar tranquilos”, relató.

También indicó que la presencia de personas en situación de calle se incrementó en el último tiempo y que se trata de una problemática que se repite en distintos puntos de la ciudad. “Es una situación complicada que no es solo de Canal V. Pasa en otros barrios y en espacios públicos. Falta una solución de fondo”, sostuvo.

Mientras tanto, la renovación del skatepark aparece como una noticia positiva en el barrio. Para los vecinos, se trata de una inversión que no solo mejorará la infraestructura deportiva, sino que también puede fortalecer la vida comunitaria y la presencia de jóvenes en el espacio público.

“Es un lugar muy importante para el barrio. Los chicos lo usan todo el tiempo y necesitaban algo nuevo. Ojalá que pronto podamos ver la obra en marcha”, concluyó Sánchez.