Martín Ojeda atraviesa un gran momento en la MLS y reconoció que le gustaría vestir la camiseta de Boca Juniors. El delantero entrerriano es figura en Orlando City, donde comparte ataque con el francés Antoine Griezmann.

Ojeda acumula 16 goles y tres asistencias en 28 partidos disputados en la actual temporada. Además, se convirtió en el máximo goleador histórico del club de Florida, con 49 tantos.

El delantero, oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos, surgió en Ferro y pasó por Racing, Huracán y Godoy Cruz. En el conjunto mendocino tuvo destacadas temporadas entre 2020 y 2022, que le abrieron las puertas del fútbol estadounidense.

"Obvio": la confesión sobre Boca

En diálogo con Sharapfutbol, Ojeda fue consultado sobre el interés del Xeneize en mercados de pases anteriores. "Sabía que se me había nombrado y estaba entre algunos nombres, pero no llegó a ser nada concreto. Solo fueron consultas y no pasó nada", respondió.

Ojeda comparte ataque con Griezmann, quien asistió su espectacular gol.

Ante la pregunta sobre si le gustaría jugar en Boca, el delantero fue contundente: "Obvio. Tengo a toda mi familia que es hincha de Boca y siempre están jodiéndome para que aproveche alguna oportunidad", confesó, con un guiño al club de la Ribera.

El zurdo también se refirió al tanto que convirtió tras una gran jugada colectiva, con asistencia de Griezmann, en la que definió con una espectacular pirueta.

"Nosotros, como argentinos, tenemos mucho potrero encima. Eso hace que nos salgan esas cosas dentro de la cancha", concluyó.