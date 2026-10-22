El estado de Florida ejecutó este martes mediante una inyección letal a William Reaves, un veterano de guerra de 77 años. Estaba condenado por el asesinato de un policía en 1986.

Se trata de la decimoctava pena capital aplicada en ese estado en lo que va de 2026. Es una cifra que supera la de cualquier otro estado de Estados Unidos, según el Death Penalty Information Center (DPIC).

Reaves recibió la inyección a las 18:12 hora local en la Prisión Estatal de Florida, ubicada en Raiford. La ejecución fue por orden del gobernador republicano Ron DeSantis. Con esta ejecución, Estados Unidos suma 32 penas capitales en lo que va del año. De ellas, 18 corresponden a Florida.

El estado tiene programada otra ejecución para el 5 de noviembre, la de Jesse Guardado. Si se concreta, alcanzará las 19 ejecuciones en 2026. Sería la misma cantidad que registró durante todo 2025, cuando estableció su récord anual.

El caso de William Reaves

Reaves fue condenado a muerte en 1992, durante un segundo juicio. Fue por el asesinato del agente Richard Raczkoski, integrante de la Oficina del Alguacil del condado de Indian River.

El primer juicio había sido anulado por el Tribunal Supremo de Florida debido a un conflicto de intereses del fiscal.

Según la reconstrucción del caso, Reaves dejó caer un arma mientras hablaba con el policía. Después de forcejear por ella, le disparó cuatro veces.

La semana pasada, el Tribunal Supremo estatal rechazó los recursos presentados por la defensa. Los mismos iban contra el procedimiento de clemencia y el protocolo de inyección letal de Florida. De esa manera, quedó habilitada la ejecución.

El pedido de los veteranos de guerra

En la víspera de la ejecución, alrededor de un centenar de veteranos militares pidió a DeSantis que frenara el procedimiento. Solicitaron que tuviera en cuenta los traumas de combate que sufrió Reaves durante su servicio en Vietnam.

Según la organización Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte, el jurado no conoció plenamente esos antecedentes.

Reaves llegó a Vietnam en 1969, cuando tenía 20 años. Se desempeñó como ametrallador de infantería del Ejército estadounidense. Posteriormente, el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos lo declaró discapacitado por un trastorno de estrés postraumático.

Con su muerte, ya son 14 los veteranos militares ejecutados por orden de DeSantis desde que asumió la gobernación en 2019, según los registros del DPIC.

El antecedente de Christa Pike en Tennessee

El debate sobre la aplicación de la pena capital también quedó marcado por un episodio reciente en Tennessee. El 30 de septiembre, ese estado suspendió las ejecuciones previstas para el resto de 2026. La decisión llegó después de que Christa Pike, una mujer de 50 años condenada por asesinato, sobreviviera a dos intentos fallidos de ejecución mediante inyección letal.

Pike permanece en prisión tras recuperarse del estado crítico en el que quedó como consecuencia del procedimiento.