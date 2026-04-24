Mientras el club transita una investigación interna para aclarar la situación respecto a una denuncia por presunto abuso en las inferiores, Rosario Central derrota como visitante a Estudiantes de Río Cuarto 1 a 0 por la 16ª fecha del Torneo Apertura 2026.

A los 6 minutos del partido, Julián Fernández desbordó y lanzó el centro desde la izquierda que tomó a Enzo Copetti picando el primer palo. El delantero que viene en racha para el Canalla, conectó de cabeza a la carrera y marcó la apertura del marcador.

A los 34 minutos, un nuevo golpe de efecto en el partido porque se lesionó Gaspar Duarte en la visita y en su reemplazo ingresó Ángel Di María. El público del León feliz, más allá que su equipo cae como local, por tener la posibilidad de ver jugar en su ciudad a un campeón del mundo.

Pase mágico de Di María

A los 9 del complemento apareció Di María en todo su esplendor. Recostado por la derecha sacó el pase filtrado de zurda para el ingreso de Fernández y el juvenil de los rosarinos superó al arquero Agustín Lastra.

Formaciones

Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Facundo Gallardo, Alejandro Cabrera, Tomás González, Mauro Valiente; Gabriel Alanís, Javier Ferreira. DT: Gerardo Acuña.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Gaspar Duarte, Jaminton Campaz, Julián Fernández; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón

La previa

El equipo de Jorge Almirón está prácticamente clasificado en la zona B, pero con la victoria terminará de confirmarlo matemáticamente una fecha antes del final. Mientras que los cordobeses son los más comprometidos en la lucha por la Permanencia.

Vestuario visitante de la cancha de Estudiantes de Río Cuarto. Rosario Central irá con formación e indumentaria alternativa.

Justo en el final de una semana en la que explotó el escándalo en la categoría de menores de 13 años, la formación alternativa de Rosario Central buscará dar este importante paso deportivo.

Enfrente, la estructura que ya es liderada por Gerardo Acuña vive un presente difícil, no sólo por la posición en todas las tablas: zona B, promedios y anual, sino también con decisiones internas que han llevado a apartar a diez profesionales del plantel superior cordobés.

La frutilla del postre es la presencia del siempre polémico Fernando Espinoza como juez principal de un juego que comienza a las 19:15 en este viernes lleno de partidos por la Liga Profesional.