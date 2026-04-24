Mientras el club transita una investigación interna para aclarar la situación respecto a una denuncia por presunto abuso en las inferiores, Rosario Central visitará a Estudiantes de Río Cuarto desde las 19.15 por la 16ª fecha del Torneo Apertura 2026.

El equipo de Jorge Almirón está prácticamente clasificado en la zona B, pero con la victoria terminará de confirmarlo matemáticamente una fecha antes del final. Mientras que los cordobeses son los más comprometidos en la lucha por la Permanencia.

Vestuario visitante de la cancha de Estudiantes de Río Cuarto. Rosario Central irá con formación e indumentaria alternativa.

Justo en el final de una semana en la que explotó el escándalo en la categoría de menores de 13 años, la formación alternativa de Rosario Central buscará dar este importante paso deportivo.

Enfrente, la estructura que ya es liderada por Gerardo Acuña vive un presente difícil, no sólo por la posición en todas las tablas: zona B, promedios y anual, sino también con decisiones internas que han llevado a apartar a diez profesionales del plantel superior cordobés.

La frutilla del postre es la presencia del siempre polémico Fernando Espinoza como juez principal de un juego que comienza a las 19:15 en este viernes lleno de partidos por la Liga Profesional.

Probables formaciones

Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Raúl Lozano, Juan Antonini, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Martín Garnerone, Alejandro Cabrera, Siro Rosané, Nicolás Talpone; Gabriel Alanís y Mateo Bajamich. DT: Gerardo Acuña.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Gaspar Duarte, Julián Fernández, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón