Durante una semana, la Argentina volvió a estar en el centro de la escena internacional del rally raid, ya que la tercera fecha del Campeonato Mundial de la modalidad recorrió 2939 kilómetros entre San Juan y Mendoza, denominado Desafío Ruta 40 2026, con 1522 kilómetros cronometrados, y tuvo como protagonistas a los integrantes de la familia Rostan, Santiago "El Pampa" padre y a su hijo el neuquino Juan Santiago, reconocido en el último tiempo por ser participe del Rally Dakar.

El exigente recorrido de casi 3.000 kilómetros puso a prueba a la caravana del Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC), obligando a los pilotos a enfrentarse a pasos de montaña, dunas, lechos de ríos y zonas de densa vegetación. La carrera consagró a ganadores inéditos y reafirmó el dominio de figuras consagradas del 'off-road' que ya hacen de la victoria un hábito. Así se definió la carrera que celebró sus podios en San Juan, Argentina.

Entre ellos, los Rostan, con el objetivo cumplido de finalizar, tal como era lo previsto antes de comenzar la prueba de estar entre los puestos de vanguardia de su categoría.

Juan Santiago rescató que "se corrieron distancias muy parecidas a lo que ocurre en el Dakar. Una carrera muy larga, hicimos una epata de 760 kilómetros, nada que enviarle. Sin el calor del desierto, pero con mucho frío".

Juan Santiago Rostan pasó por el programa Grito Sagrado y dejó su testimonio de la competencia que corrió en la zona de Cuyo y lo que viene para este año

"Se cumplió el objetivo de llegar, tanto el mio, como el de mi padre. Pero en las etapas, tardaba 6 horas más que Yo. Largabamos con veinte minutos de diferencia, pero por una cuestión lógica, el llegaba despúes. Tiene 64 años, un gran logro", remarcó Santiago en el programa que se emite en AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7 y Canal 24/7 de Noticias.

El Desafío Ruta 40 volvería a correrse en el 2027 y en el 2028 en nuestro país, debido a la excelente organización y la respuesta del publico argentino.

Finalmente Rostan confirmó su participación en Rally de Marruecos que se celebrará del 28 de septiembre al 3 de octubre venidero. La carrera recorrerá un trazado desde Agadir hasta Zagora, con rutas diferenciadas para coches y motos, cuarta fecha válida del Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC).