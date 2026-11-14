Quienes tengan previsto viajar entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura durante el próximo fin de semana deberán reorganizar sus traslados. La realización del Gran Fondo Siete Lagos 2026 provocará cortes totales de tránsito sobre la Ruta Nacional 40 durante el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, con restricciones que alcanzarán distintos puntos del corredor turístico.

El operativo se desplegará para garantizar la seguridad de los cerca de 2.500 ciclistas que participarán de la 15.ª edición de la competencia, cuya prueba principal tendrá un recorrido de 110 kilómetros entre ambas localidades neuquinas.

Las interrupciones tendrán horarios diferentes según el sentido de circulación y también afectarán sectores del casco urbano de San Martín de los Andes.

Cuándo estará cortada la Ruta de los Siete Lagos el domingo 22

El domingo será la jornada central del Gran Fondo, con la largada de la prueba principal prevista para las 8 desde San Martín de los Andes y llegada a Villa La Angostura.

Para permitir el desarrollo de la carrera, se dispondrán cortes totales sobre la Ruta Nacional 40 en los siguientes horarios:

De Villa La Angostura hacia San Martín de los Andes: de 6 a 12.

De San Martín de los Andes hacia Villa La Angostura: de 7 a 12.

La diferencia de una hora responde a una cuestión operativa: se busca permitir que los vehículos que necesiten completar el trayecto desde Villa La Angostura hacia San Martín de los Andes puedan hacerlo antes del inicio de la competencia.

A partir de las 12 comenzará la habilitación progresiva de media calzada, con circulación controlada y bajo las indicaciones del personal de seguridad. Según las previsiones, el tránsito quedará completamente normalizado alrededor de las 13.

Qué calles estarán cortadas el sábado 21 en San Martín de los Andes

Las restricciones comenzarán el sábado, cuando se desarrollarán dos actividades vinculadas con la competencia.

La primera será la contrarreloj, que tendrá un corte total de 10 a 12, desde la zona del lago Lácar y el Monumento a Roca hasta Catritre.

Posteriormente, entre las 12 y las 14, se realizará el Gran Fondo Kids, con interrupciones de tránsito en el casco urbano de San Martín de los Andes. El operativo comprenderá la avenida San Martín, la plaza San Martín y la costanera del lago Lácar.

Qué rutas alternativas se podrán utilizar

Durante los cortes no estará permitida la circulación de vehículos particulares por el recorrido de la competencia. Por eso, quienes necesiten viajar entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura deberán completar el trayecto antes de que comiencen las restricciones.

Como alternativa se podrá utilizar la Ruta Nacional 237, con un tiempo estimado de viaje de dos horas y media. También habrá condiciones especiales para los accesos hacia Villa Lago Meliquina y Paso Córdoba: estarán habilitados hasta las 7 y volverán a abrirse excepcionalmente a partir de las 10.30.

Para quienes necesiten ingresar al corredor antes de los cortes, las recomendaciones son hacerlo antes de las 7 desde San Martín de los Andes y antes de las 6 desde Villa La Angostura. Una vez dentro del circuito, los vehículos deberán continuar su desplazamiento sin detenerse sobre la ruta.

Desde San Martín de los Andes también se aconsejó iniciar los viajes a las 6.30 o antes, debido al incremento de circulación previsto por la presencia de familiares y acompañantes de los competidores.

Quiénes podrán circular durante la carrera

El operativo estará coordinado por Gendarmería Nacional, la Policía de Neuquén y los municipios de San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Durante las interrupciones solamente podrán ingresar al circuito los vehículos oficiales autorizados por la organización, las unidades de seguridad y asistencia médica y los móviles de prensa que cuenten con acreditación previa.

Los vehículos particulares tampoco podrán acompañar ni asistir a los ciclistas durante el recorrido. La asistencia externa a los corredores podrá derivar en sanciones contempladas en el reglamento de la competencia.

En caso de una emergencia, se permitirá el desplazamiento excepcional y controlado de los vehículos necesarios, siempre bajo custodia de las fuerzas de seguridad.

Para situaciones de emergencia se habilitó el teléfono + +54 294 449-496.

Desde la organización solicitaron a residentes, comerciantes, prestadores turísticos y visitantes que planifiquen sus desplazamientos con anticipación y respeten las indicaciones del personal afectado al operativo.

La recomendación principal para quienes tengan que trasladarse por la zona durante el fin de semana es consultar los horarios de restricción y evitar programar viajes por la Ruta de los Siete Lagos durante el desarrollo de la competencia