La salida de Lionel Messi de la Selección dejará un luego casi imposible de ocupar, pero el show debe continuar, y ahora Scaloni debe reformular una nueva selección a base del recambio que tiene. Nico Paz, el juvenil del Como de Italia atraviesa un momento brillante con la camiseta argentina. Con apenas 16 partidos internacionales, acumula seis tantos y dos asistencias. Su doblete frente a Costa Rica fue la confirmación de su crecimiento y lo posiciona como uno de los grandes proyectos de la Albiceleste.

Nico Paz comienza en dejar de ser una promesa para convertirse en una realidad de la Selección argentina. El mediocampista de 22 años atraviesa un presente extraordinario y empieza a reclamar protagonismo en el equipo de Lionel Scaloni. Su última actuación frente a Costa Rica fue una verdadera exhibición. En la goleada 7-0 en el estadio Mario Alberto Kempes, el futbolista del Como marcó dos tantos, abrió el camino de la victoria y volvió a demostrar toda su calidad.

Los números respaldan su crecimiento: 16 partidos disputados, seis goles y dos asistencias con la camiseta argentina. Una estadística destacada para un jugador que todavía está dando sus primeros pasos en el seleccionado mayor.

Su debut llegó en octubre de 2024, frente a Bolivia, cuando ingresó desde el banco y asistió a Lionel Messi en la histórica goleada 6-0 en el Monumental. Desde entonces, fue sumando minutos, experiencia y confianza. En 2025 todavía no había podido convertir, pero 2026 marcó un punto de inflexión. En este año consiguió sus seis goles internacionales y se transformó en uno de los nombres propios de la renovación argentina.

Con capacidad para jugar como mediapunta, manejar los tiempos, generar juego y llegar al área rival, Nico Paz ofrece alternativas que pueden ser determinantes para el seleccionado. Su capacidad goleadora lo convierten en uno de los futbolistas a seguir en esta nueva etapa de la Selección, y aunque ya lo indican como el heredero de la 10, el propio futbolista fue claro post triunfo ante Costa Rica: "No pienso en la número 10, sólo en divertirme en el campo".

Los seis goles de Nico Paz con la Selección