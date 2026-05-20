En juego la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, desde las 19hs en el estadio Urbano Caldeiro, Santos recibe a San Lorenzo por la zona D. el Ciclón defiende la cima en Brasil, y busca un buen resultado que lo deje cerca de la clasificación.

El ciclón dio vuelta la página luego de la derrota en octavos de final del Torneo Apertura ante River, y ahora se enfoca en cerrar de la mejor forma la primera mitad del año, donde el principal objetivo es meterse en la siguiente instancia de la competencia internacional.

El equipo de Gustavo Álvarez lidera el grupo con 6 unidades, pero con corto margen con relación al elenco brasilero, que está último con tres puntos. Un buen resultado lo dejaría bien posicionado de cara a la última fecha donde define de local ante Recoleta, tercero con 5 puntos.

Por el lado del Santos, fueron últimas horas movidas, ya que Neymar finalmente fue confirmado como uno de los 26 jugadores que están en el Mundial representando a Brasil, que pese a la gran noticias, no será de la partida por un golpe recibido en la última fecha del Brasileirao, donde está en el puesto 16 peleando en zona de descenso.

Ney no estará presente, pero en Buenos Aires hizo un buen partido

Para el conjunto paulista, será clave lograr un triunfo de local, para acomodarse en la competencia, y aspirar a la clasificación en la última fecha ante el Deportivo Cuenta, que tiene 6 puntos.

Probables formaciones:

Santos: Gabriel Brazão; Igor, Adonis Frías, Luan Peres, Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arao; Gabriel Bontempo, Neymar, Moises; Gabriel Barbosa. DT: Cuca.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathias De Ritis; Nahuel Barrios, Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Datos del partido:

Hora: 19.00

TV: ESPN

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Estadio: Urbano Caldeira