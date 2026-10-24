San Lorenzo recibirá a Newell’s Old Boys desde las 19.15, en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El conjunto azulgrana buscará conseguir su tercera victoria consecutiva para acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final, mientras que el equipo rosarino intentará prolongar su buen momento y sostenerse en la zona de playoffs.

El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa atraviesa una recuperación futbolística y anímica después de encadenar dos triunfos consecutivos. Primero venció 1-0 a Deportivo Riestra, con un gol de Teo Rodríguez Pagano, y luego se impuso por 2-1 frente a Estudiantes de La Plata, con una conquista agónica de Facundo Gulli.

El Ciclón intentará aprovechar la localía para sumar tres puntos fundamentales en la recta final de la fase regular. Sin embargo, necesita mejorar su producción ofensiva: llega con dificultades para convertir y buscará encontrar mayor profundidad en los últimos metros.Una de las incógnitas pasa por Facundo Farías, quien arrastra una molestia física y será evaluado hasta último momento. Alexis Cuello, por su parte, vuelve a estar disponible tras cumplir una fecha de suspensión.

Insua le cambió la cara al ciclón

La Lepra, conducida por Frank Darío Kudelka, llega con confianza y con la intención de sostener su lugar entre los equipos que se están clasificando a los octavos de final. El conjunto rosarino suma 20 puntos y perdió apenas uno de sus últimos nueve encuentros, una racha que refleja su regularidad en las últimas jornadas. En su presentación anterior, Newell’s derrotó 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, con goles de Jerónimo Gómez Mattar y Santiago Solari.

Para el encuentro en el Nuevo Gasómetro, la visita buscará aprovechar la velocidad de sus atacantes y la capacidad de Matías Cóccaro para generar peligro dentro del área. Además, cuenta con un antecedente reciente favorable frente al conjunto de Boedo, al que no pierde desde 2022.

Probables Formaciones:

San Lorenzo: José Devecchi; Guzmán Corujo, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Facundo Gulli o Martín Río, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías o Facundo Gulli, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

Newell´s: Josué Reinatti; Lucas Carrizo, Bruno Cabrera, Franco Escobar, Martín Ortega; Jerónimo Gómez Mattar, Facundo Gauch, Rodrigo Herrera; Matías Cóccaro, Santiago Solari y Walter Mazzantti.

Datos del partidos:

Horario: 19.15

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Sebastián Bresba