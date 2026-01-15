Luego de una enorme cantidad de sondeos y rumores, finalmente Felipe Loyola abandonará Independiente y jugará en el Pisa de la Serie A. El volante chileno, que no jugó el martes el duelo amistoso ante Everton de Viña del Mar, continuará su carrera en Europa luego de que el club italiano desembolse 7 millones de euros por el 70% del pase en una operación compleja con distintas partes, en la que el dinero se comparte entre el Rojo y Huachipato, dueño del 50% de la ficha del volante.

Para empezar, la incorporación de Loyola será inicialmente a préstamo, con un cargo de 1.500.000 euros que Pisa le abonará directamente a Independiente, y la obligación de compra posterior de 5.5 millones de euros si el chileno juega al menos tres partidos. Esto es debido a que el club italiano enfrenta restricciones por el Fair Play financiero, lo que condicionó toda la transferencia. Por último, habrá también una opción de compra no obligatoria para adquirir el 30% restante del pase, valuada en 4.250.000 euros.

Actualmente, Pisa lucha por mantener la categoría en la Serie A italiana. Tras 20 fechas, el equipo se encuentra en la 19ª posición con 13 puntos y es uno de los tres equipos que está perdiendo la categoría junto a Hellas Verona y Fiorentina. De esta forma, Loyola tendrá su primera experiencia en el Viejo Contienente con la misión de aportar en la permanencia del club en la máxima división.

Así finaliza el paso del trasandino por Independiente, que adquirió la mitad de su pase a Huachipato a mediados de 2024 por 1.500.000 dólares. Desde su llegada al club de Avellaneda mostró un gran nivel y se transformó en una pieza clave, registrando un total de 62 partidos en los que anotó 11 goles y entregó siete asistencias.