Ya se palpita el duelo entre Boca y Vasco Da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana y, del lado brasileño el que habló fue Santiago Sosa. El mediocampista argentino se refirió a la baja de Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro y se perderá los dos partidos de la serie, señalando que es un factor de ventaja para el Cruzmaltino que visitará este martes La Bombonera por el cotejo de ida.

“Que no esté es una gran ventaja para nosotros, todo el juego de ellos pasa por los pies de él. Sabemos del grandísimo jugador que es y la capacidad que tiene para meter pases gol”, afirmó Sosa en diálogo con TyC Sports. Además, contó cómo vive estas horas y cuál piensa que será la clave para Vasco Da Gama en la serie: “Tenemos que disfrutar el momento en el que estamos. Estamos en una semifinal, una llave muy importante, contra un gran equipo, en un estadio difícil. Tratar de estar concentrados, de ganar los duelos, de ganar el partido y llegar a la final", señaló el surgido en inferiores de River.

Sosa, que llegó a mediados de este año a Vasco Da Gama desde Racing, también valoró el acompañamiento de los hinchas del Camisas Negras, que agotaron las entradas disponibles para el encuentro y ya se han hecho sentir por las calles de Buenos Aires. "Ojalá nos premiemos con un título", concluyó el mediocampista de 27 años. El equipo brasileño afronta una agenda exigente, con la Copa Sudamericana y la Copa de Brasil en disputa mientras busca alejarse de la zona baja del Brasileirão.

Sosa habló del mal momento de Racing

El volante, que supo ser capitán y pieza clave en la Academia durante el ciclo de Gustavo Costas que dejó dos títulos internacionales, lamentó el presente del equipo de Avellaneda. "Me duele lo que están pasando porque conozco mucha gente acá adentro. Me genera tristeza ver a Racing así después de pelear hace tan poco en el plano internacional y local. Le tengo un gran amor y cariño al club, el año este no ha sido bueno", contó, quien dejara la institución a medidados de este año y le deseó lo mejor de cara al clásico de Avellaneda el próximo fin de semana: "Ojalá el domingo puedan darle una alegría a la gente y ganarle a Independiente".