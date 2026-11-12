Lionel Scaloni, sobre la visita de León XIV: “Que a las palabras no se las lleve el viento”

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, destacó la visita del papa León XIV con esa sensibilidad tan particular: "El país se juntó y se sintió identificado. Aunque sea por un par de días, hemos estado todos juntos. Eso es muy lindo y gratificante".

Luego de renovar su vínculo con el combinado nacional hasta el próximo Mundial de 2030, el DT fue consultado sobre el viaje del Santo Padre por distintos puntos de Argentina. "Fue un momento histórico para el país. Todo el mundo se aglomera en la calle para verlo, para saludarlo, para intentar tocarlo. Uno se lo guarda para siempre".

Por otro lado, el santafesino lamentó: "Me hubiera gustado estar, incluso verlo pasar como cualquier persona que estaba ahí afuera", una imagen imposible por el revuelo que su presencia hubiera provocado entre la multitud.

León XIV visitó a la Argentina y dejó profundos mensajes.

Conmovido por la palabra

"El país es feliz por un momento. Escuchar sus palabras, siempre a uno le toca. Lo importante de todo esto es que esas palabras no se las lleve el viento, sino que lo que él dice lo llevemos a cabo", agregó.

En ese sentido, reflexionó: "Suele pasar que uno, cuando hay este tipo de cosas, tome consciencia. Pero después, al otro día, se olvida. Esperemos que no, porque son palabras justas, que llegan al corazón".

En cuanto a la relevancia que tuvo la estadía de León XIV y sus actos en suelo nacional, el técnico argentino concluyó: "Lo importante es que el país se juntó y se sintió identificado".