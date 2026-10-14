El lago Moquehue volverá a convertirse en escenario de una propuesta deportiva y turística que combina navegación, naturaleza y aventura. La localidad de Villa Pehuenia Moquehue recibirá la segunda edición de la Regata Provincial del Pehuén, prevista para el sábado 24 y el domingo 25 de octubre, con la participación de embarcaciones a vela que recorrerán uno de los paisajes más emblemáticos de la cordillera neuquina.

Después de la primera edición, la organización busca consolidar el encuentro como una cita anual para los amantes de la navegación. Para esta nueva convocatoria, se espera la presencia de más de diez embarcaciones, que competirán impulsadas por el viento, sin motores, en las aguas del lago Moquehue. La actividad estará sujeta a las condiciones meteorológicas, un factor determinante para el desarrollo de la regata.

Más de diez embarcaciones a vela podrían participar de la competencia náutica en la cordillera neuquina.

Una experiencia para quienes quieren navegar por primera vez

Además de la competencia, el evento ofrecerá paseos de bautismo en velero, una oportunidad para quienes nunca navegaron y quieran conocer esta actividad. La propuesta apunta a acercar el deporte náutico a vecinos y turistas, con una experiencia diferente en contacto con el paisaje cordillerano.

Villa Pehuenia Moquehue invita a vecinos y turistas a disfrutar de una actividad deportiva en contacto con el paisaje patagónico.

La organización estará a cargo del Club Náutico Lago Pellegrini, con el auspicio de la Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue. La iniciativa también busca promover una forma de disfrutar el entorno natural con una actividad silenciosa y sustentable, en armonía con los bosques de araucarias y las costas que rodean el lago.

Las actividades comenzarán a las 11, siempre que las condiciones del tiempo lo permitan. Quienes quieran realizar consultas pueden comunicarse a los teléfonos +54 9 299 504811 o +54 9 299 6311660. La invitación está abierta al público, que podrá acercarse a la orilla para observar las embarcaciones y disfrutar de una propuesta distinta en la primavera neuquina.