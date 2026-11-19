Camino al Mundial de Marruecos, la Selección Argentina de fútbol de talla baja hizo pública la donación del jugador profesional, Marcos Senesi, que facilitó el viaje de la delegación a África.

En Madrid, una de las escalas programadas, el plantel mundialista se reunió y comunicó la noticia desde el aeropuerto. “Queremos agradecer a la familia de Marcos Senesi. El único jugador de la Selección que se puso la camiseta de la solidaridad”, expresaron sus colegas desde Europa.

Argentina participará desde mañana en la ciudad de Rabat en el Grupo 3 junto del Mundial de talla baja junto a Jordania, Irak y Brasil. La Asociación que los agrupa no es AFA y los participantes apelaron a diferentes obras de recaudación para reunir el dinero del viaje.

Sin embargo, el aporte del actual jugador del Tottenham inglés fue clave para cumplir con el objetivo.

El número 26

Senesi fue noticia esta temporada, no sólo por su gran rendimiento en la Premier League, donde fue comprado por el Tottenham, sino también porque Lionel Scaloni lo incluyó en la lista mundialista.

El ex marcador central de San Lorenzo se convirtió en el reemplazante de Leonardo Balerdi, quien se lesionó a poco del inicio de la Copa del Mundo en Estados Unidos, donde Argentina terminó como subcampeón.