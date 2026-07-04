Argentina superó a Cabo Verde por 3-2 en el duelo de los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. En un partido trabado y cerrado, los centrales albiceleste: Lisandro Martínez, y Cristian Romero, convirtieron los goles para la victoria, siendo su primer festejo mundialista.

Los zagueros se sumaron a la lista de centrales argentinos que convirtieron goles en una copa del mundo, lista que lidera Daniel Passarella con tres tantos, quien también fue el primero en romper esa racha, marcándole a Francia en la fase de grupos del Mundial de 1978, repitiendo también en 1982 ante EL Salvador e Italia.

Ahora, los dos centrales del seleccionado de Scaloni comparten lista de argentinos que festejaron un gol en la gran cita mundialista. Uno de los más recordados en José Luis Brown, quien marcó el 1-0 en la final de México 86 ante Alemania. También aparece en la misma lista Oscar Ruggeri, quien hizo su único gol mundialista ante Corea del Sur en el debut.

A la lista también está Roberto Ayala, hoy ayudante de campo, quien recién en el 2006 hizo su primer gol, cuando convirtió el 1-0 parcial ante Alemania en los cuartos de final.

Cita mundialista siguiente apareció el nombre de Martín Demichelis, quien hizo el 1-0 por la tercera fecha de la fase de grupos ante Grecia. En el mismo mundial 2010, también festejó un tanto Gabriel Heinze, quien jugó toda su carrera como segundo zaguero, pero que en esta edición, fue lateral por izquierda.

Con estos antecedentes, Lisandro Martínez y Cristian Romero se vuelven en la primera dupla de centrales que convierten un gol en el mismo partido.

Antecedentes argentinos: