El handball argentino está de fiesta y Neuquén tiene motivos de sobra para celebrar. La Selección Juvenil masculina se consagró campeona del Sur-Centro U-18, disputado en Asunción, Paraguay, tras vencer a Brasil por 18-15 en una gran final y quedarse con la medalla de oro. Además, el título le permitió asegurar su clasificación al próximo Mundial de la categoría.

En esta conquista estuvieron presentes dos representantes neuquinos: Juan Bautista Dirr y Felipe Álvarez, quienes integraron el plantel dirigido por Cristian Campos y fueron parte de una campaña que terminó con Argentina en lo más alto del podio.

Dirr, oriundo de Chos Malal y extremo de Estudiantes de La Plata, tuvo una participación destacada a lo largo del certamen. Fue titular en la final ante Brasil y aportó un gol en la definición. Además, convirtió siete tantos frente a Uruguay y otros siete ante Chile, demostrando su capacidad ofensiva y su importancia dentro del equipo.

Álvarez y Derr, ambos jugando hoy en La Plata y nacidos en Chos Malal

“Estamos muy contentos. El objetivo principal era poder llegar al Mundial y ser campeones de Sudamérica es un plus”, señaló Dirr, quien también destacó la importancia de imponerse ante el clásico rival: “Siempre es lindo poder ganarle a Brasil”.

El juvenil reside en La Plata, donde cursa el primer año de Ingeniería Aeroespacial y combina sus estudios con la exigencia del handball. Su gran año deportivo también tuvo otro capítulo destacado con la Selección argentina de Beach Handball, que consiguió la medalla de bronce en el Campeonato Mundial masculino disputado en Zagreb, Croacia.

“Es un privilegio. Me gustan ambas disciplinas y poder estar en el seleccionado es un orgullo”, expresó en diálogo con Grito Sagrado.

De esta manera, los dos neuquinos se suman a la lista de deportistas de la provincia que alcanzan grandes conquistas con la camiseta de la Selección nacional. En el caso de Dirr, el joven de Chos Malal sigue dando pasos firmes en su crecimiento deportivo, con un presente que combina títulos, experiencia internacional y el sueño mundialista.

Nota completa con Bautista Dirr en Grito Sagrado: