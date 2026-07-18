Las ventas de indumentaria y camisetas de la firma Adidas crecieron un 70 por ciento desde que inició el Mundial 2026 y aumentó su flujo de clientes en tiendas físicas de Estados Unidos, impulsado por el éxito de las selecciones que utilizan camisetas de la marca.







España disputará una final del mundo por primera vez desde su campeonato en 2010, hecho que, sumado al marketing de sus jugadores mundialmente conocidos como Lamine Yamal, Nico Williams y Pedri, dispararon las ventas de su camiseta.

Con el Mundial 2026, las camisetas de España y Argentina rompen récords.



Por otro lado está Argentina, que llegó a la final tras haber derrotado a Inglaterra por 2-1. El éxito en ventas, que mantuvo la albiceleste tras la victoria en Qatar 2022, además del atractivo comercial que genera Lionel Messi, se refleja en la alta demanda de sus camisetas.







Se espera que la demanda por las remeras de Argentina y España en Adidas siga creciendo incluso después de la final de este domingo. El gran cruce, este domingo desde las 16 (hora Argentina).