Se juega el Superclásico del fútbol argentino, desde las 15hs en La Bombonera, Boca recibe a River por la fecha 15 del Torneo Clausura. Se espera un invitado inesperado durante el cotejo: la lluvia.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera un domingo con condiciones inestables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La jornada tendrá temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 23 grados, pero la atención estará puesta en las precipitaciones previstas para la tarde y la noche. Durante la mañana la probabilidad de lluvias se ubicará entre el 10% y el 40%, mientras que por la tarde aumentará al 40%-70%. Para la noche, las posibilidades de precipitaciones serán todavía mayores, con registros que podrían alcanzar entre el 70% y el 100%.

El partido comenzará a las 15, precisamente en una franja horaria en la que podrían registrarse chaparrones y tormentas aisladas. El pronóstico actualizado para la zona de La Boca también anticipa posibilidades de precipitaciones durante el inicio del encuentro, con un 60% de probabilidad para las 15 y un 24% para las 16.

De esta manera, el primer tiempo podría desarrollarse con lluvias, aunque las condiciones tenderían a mejorar durante el transcurso de la tarde. Para las 17, la probabilidad de precipitaciones descendería al 19%. Sin embargo, la inestabilidad no desaparecerá por completo y hacia la noche podrían regresar los chaparrones.

Como consecuencia de las condiciones meteorológicas previstas, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires y sectores del AMBA.

Con este panorama, el clima se suma a la expectativa de uno de los partidos más importantes del fútbol argentino. Boca y River se preparan para jugar en La Bombonera, aunque la lluvia podría convertirse en una protagonista inesperada de la tarde del Superclásico.