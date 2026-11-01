El Superclásico entre Boca y River en La Bombonera se roba todas las miradas de la 15ª fecha del Torneo Clausura 2026 y se pondrá en marcha a las 15 con el arbitraje Nicolás Ramírez.

Tensión y una puesta en escena feroz por parte del visitante, subiendo la apuesta en su interna con la AFA y poniendo el grito en el cielo con la actuación de un árbitro que ni siquiera ha salido a la cancha.

Esta vez, fueron muchas las palabras previas al juego más allá de la ausencia del Millonario en la conferencia de prensa programada. El partido será transmisión de todas las radios del Grupo Prima Multimedios.

Por presente deportivo, el dueño de casa es amplio candidato a la victoria. El equipo de Rodolfo Arruabarrena necesita de los tres puntos para recuperar su posición de líder en la Tabla Anual, luego de la victoria de Rosario Central en Junín el viernes por la noche.

La visita, plagado de estrellas, no ha logrado casi nunca una presentación colectiva solvente. En base a victorias, Leonardo Ponzio acalló críticas, enfrió operetas y dejó en espera un nombre como el de Ramón Díaz que volvió a la primera plana para ocupar el bando de suplentes de River.

Lo hecho por el ex mediocampista central es altamente positivo desde los números, pero no convence desde el rendimiento y pisará el campo de juego con una alineación tocada en mitad de cancha a partir de las lesiones de Aníbal Moreno y Fausto Vera.

Justo en el círculo central, donde el Xeneize tiene en plenitud a la gran estrella de la Liga Profesional: Leandro Paredes, formando tándem con Milton Delgado y Santiago Ascacibar.

Seis campeones del mundo en cancha

Aunque las formaciones no se encuentran confirmadas, será el Superclásico de los 6 campeones del mundo en cancha.

Marcos Acuña viene de recuperarse de una lesión y no fue confirmado como titular, pero sí fue convocado para la visita de River a la cancha de Boca.

Por el lado de River estarán desde el inicio Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa. Enfrente, sólo el mencionado Paredes. Una estadística poco frecuente y que demuestra el nivel de juego que se espera para estos 90 minutos.

Probables formaciones Boca vs River

Boca Juniors

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River Plate

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña (o Francisco Ortega); Tobías Andrada, Lucas Silva (o Aníbal Moreno), Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa, Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Datos del partido Boca vs River

Hora de inicio

15

Árbitro

Nicolás Ramírez.

Estadio

La Bombonera, Buenos Aires.

TV

Espn Premium y TNT Sports