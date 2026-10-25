Cipolletti acusó el golpe tras la derrota en la final del Torneo Federal A 2026 ante San Martín de Formosa por 2 a 0 y hubo pocas palabras y mucho llanto por la oportunidad que se fue en la zona de vestuarios.

La desilusión albinegra fue rotunda en la lejana ciudad cordobesa de San Francisco, desde donde deberán regresar más de 4.000 almas rionegrinas que vivieron una semana previa de ensueño y un domingo para el olvido.

Con las señales colectivas que dio el equipo en el primer tiempo, soñaron un regreso diferente, pero el gol a los 43 minutos de Ricardo Tapia, sobre el entretiempo, lo cambió todo en el Estadio Juan Pablo Francia.

San Martín hizo daño por su vía más temida: la aérea, y luego de eso manejó los hilos de una definición que comenzó a irse para Formosa con el segundo tanto a los 12 minutos del complemento de Dylan .

Los hinchas de Cipolletti coparon dos tribunas del Estadio Juan Pablo Francia en San Francisco. Foto Luis Amaolo.

“Fue un partido parejo, en el que tuvimos nuestras chances en la primera parte. Ellos fueron muy efectivos y nos golpearon”, resumió Fernando Pettineroli, uno de los que saltó desde el banco de suplentes y poco incidió en el desarrollo.

Algo parecido fue lo que alcanzó a decir Nahuel Luna, el delantero contratado en la ventana de mitad de temporada por Cipolletti. “Nos vamos a levantar. Ahora estamos golpeados, pero vamos a levantarnos y tratar de ir por la revancha para toda esta gente que se lo merece”, expresó el futbolista.

Desconcentración

Mientras los hinchas de San Martín deliraban con la obtención de su primer ascenso a segunda división en 86 años de historia, en la cabecera opuesta se efectuaba una desconcentración triste, también con lágrimas en los ojos de los simpatizantes patagónicos.

La euforia popular que despertó el equipo ante su primer final en 24 temporadas no alcanzó para sellar una victoria que hubiera sido inolvidable.

Rápidamente, los albinegros fueron buscando los micros y vehículos particulares que los traerán de regreso a casa, una hoja de ruta por encima de las 15 horas no sólo por los 1.200 kilómetros a completar, sino por el mal estado de los caminos.

La próxima presentación oficial del equipo será el 8 de noviembre con rival a definir y por la instancia Reválida en condición de visitante. Momento de barajar y dar de nuevo para la formación conducida por Fabián Enríquez.