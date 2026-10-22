Tenis internacional: el calendario 2026 entra en su recta final y quedan grandes desafíos por delante

El circuito internacional de tenis se acerca al cierre de la temporada 2026, luego de un año marcado por grandes actuaciones, lesiones inesperadas y cambios en el protagonismo de las principales figuras del ranking mundial.

A lo largo de la temporada se disputaron los cuatro torneos de Grand Slam, las competencias más importantes del calendario. El Abierto de Australia abrió el año con la consagración del español Carlos Alcaraz, quien comenzó la temporada como uno de los grandes candidatos a dominar el circuito.

Sin embargo, una lesión lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses y modificó el panorama de la competencia.

En ese contexto, el italiano Jannik Sinner volvió a posicionarse como uno de los principales protagonistas del tenis mundial, en su habitual disputa con Alcaraz por el liderazgo del circuito.

La temporada continuó con Roland Garros, el tradicional certamen parisino sobre polvo de ladrillo.

La eliminación de Sinner frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo abrió el cuadro y generó nuevas expectativas en la lucha por el título. Finalmente, el alemán Alexander Zverev se quedó con la consagración tras superar al italiano Flavio Cobolli en la final, conquistando su primer Grand Slam.

Luego llegó Wimbledon, el histórico torneo londinense sobre césped, donde Sinner volvió a demostrar su jerarquía y logró imponerse en una de las citas más prestigiosas del tenis internacional.

El Abierto de Estados Unidos completó el calendario de los cuatro grandes. Con Alcaraz nuevamente en competencia, el certamen ofreció otro capítulo de alto nivel, aunque la temporada también quedó marcada por la lesión de Sinner en la rodilla derecha, que lo obligó a anunciar su ausencia en el tramo final del año.

Con dos títulos de Grand Slam en su haber, Zverev se convirtió en una de las grandes figuras de la temporada y llega a la recta final como protagonista de la lucha por los primeros puestos del ranking ATP.

París y Turín, próximas paradas del circuito

Todavía quedan competencias importantes antes del cierre del año. Del 2 al 9 de noviembre se disputará el Masters 1000 de París, un torneo bajo techo que tendrá un papel clave en la definición de los últimos lugares para las ATP Finals.

La cita de Turín reunirá posteriormente a los ocho mejores jugadores de la temporada, en un certamen que históricamente ofrece grandes enfrentamientos y que recuerda, para el tenis argentino, la inolvidable consagración de David Nalbandian en 2005. En aquella oportunidad, el cordobés derrotó al suizo Roger Federer en una final memorable.

El calendario internacional se completará con las instancias decisivas de la Copa Davis, que reunirá en Bolonia a los equipos clasificados para definir al campeón de la competencia por países.

Así, el tenis mundial se prepara para un cierre de temporada cargado de expectativas, con la definición del ranking, la pelea por los últimos lugares en Turín y la posibilidad de que nuevas figuras se conviertan en protagonistas de uno de los años más intensos del circuito.