Independiente Rivadavia tenía una prueba de riesgo ante Tigre como local porque venía de ser goleado en su visita a Rosario Central y por la 13ª fecha del Torneo Clausura 2026 ya habían ganado Boca y Argentinos Juniors.

Los dirigidos por Alfredo Berti terminaron perdiendo dos puntos en el descuento, cuando el Matador llegó al 2 a 2 que dejó en lo más alto de la Tabla General al Xeneize por primera vez en el año, con los mismos puntos que el Bicho de La Paternal, pero una mejor diferencia gol.

Todavía con muchos partidos de la zona B por jugar, los mendocinos lograron ingresar transitoriamente al lote de los 8 primeros, en búsqueda de los playoffs, pero sin mucha solvencia.

Matías Fernández, el talentoso mediocampista surgido de River Plate, abrió el marcador a los 20 minutos con una gran definición de media distancia. Un derechazo combado que levantó al público de sus asientos.

Duró poco la alegría. Apenas 6 minutos más tarde, el Matador empató las acciones por intermedio de Alan Barrionuevo a la salida de un tiro de esquina desde la izquierda. El marcador central anticipó a todos en el primer palo.

De regreso al trabajo, el local siguió insistiendo en ofensiva y a los 7 minutos del complemento, José Florentín agarró un rebote afuera del área grande y con otro preciso remate de pierna derecha le devolvió la ventaja a los mendocinos.

Ya en el tiempo de descuento, Manuel Fernández, el delantero que Diego Dabove llevó al banco de suplentes, desvió un remate débil y cruzado desde afuera del área para provocar el festejo conjunto en La Boca y La Paternal.