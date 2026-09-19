En el accidentado primer tiempo de River ante Huracán por la 10a fecha del Torneo Clausura 2026, el equipo de Leonardo Ponzio no paró de recibir malas noticias y a la lesión de Thiago Almanda a los 4 minutos sumó la de Tobías Andrada a los 36.

Los dos mediocampistas habían sido convocados en la presente jornada para la Selección argentina que tiene programada una ventana de tres partidos en el final de septiembre y el comienzo de octubre.

El juvenil, que fue comprado en el último mercado de pases a Vélez por parte del Millonario, iba a vivir su primera vez en el predio de AFA, nada menos que para despedir a Lionel Messi del combinado albiceleste, pero el aductor de la pierna derecha jugó una mala pasada.

En su lugar, Leonardo Ponzio ordenó el ingreso de Mauro Arambarri cuando el encuentro estaba 1 a 0 a favor del Globo.

Llorando en el banco

Muy consciente de todo lo que estaba viviendo, Andrada no sólo lamentó tener que salir del partido en el Monumental.

El futbolista supo internamente que en ese mismo instante se le esfumaba la primera convocatoria.

Con lágrimas en los ojos se sentó en el banco de suplentes y el cuerpo médico del club le colocó hielo sobre la zona afectada.