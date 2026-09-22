En Sarajevo (Bosnia y Herzegovina) se disputa el campeonato mundial de judo para Veteranos, competencia de primer nivel que tendrá a triple presencian neuquina: Marco Lino, Daniel Cárdenas, y Néstor Arrigada, dicen presente representando a Argentina.

Finalmente fueron tres los neuquinos que pudieron decir presente en el viejo continente. Las dificultades económicas, hicieron que, de los 7 clasificados, la lista se deduzca, quedando en total de 13 argentinos en la competencia.

Néstor Arriagada fue el primero en subir al Tatami en categoría M4 hasta 73kg, luego de varios combates, en neuquino quedó en la 9na colocación.

El miércoles será el turno de Marco Lino, quien se presenta en M7 hasta 66kg, y Daniel Cárdenas, estará en la M8, también hasta los 66kg.

“El objetivo es estar sumando puntos a nivel mundial y estar todos los años en el circuito tanto sea Sudamericano, Panamericano y Mundial” expresó Lino, quien es actual campeón tanto en competencias nacional, como continentales.

La competencia tendrá más de 1400 competidores de todo el mundo. Argentina dice presente en las diferentes categorías y edades, buscando resultados que sigan posicionando al Judo para Veteranos, que en los últimos años logró diferentes medallas para el deporte provincial.