El valor de los puntos en la Fórmula 1 no sólo es deportivo, sino económico por el impacto que los mismos provocan en el presupuesto final de la próxima temporada.

Cada unidad que se suma a lo largo de la temporada 2026 representa 1.465.910 dólares extra para el armado del auto en el próximo año. Es decir que los cuatro que consiguió Franco Colapinto a Alpine en Estados Unidos con su octavo puesto en la final representan un espaldarazo para los franceses. Horas más tarde, conocida la sanción a Charles Leclerc que le sumó 20 segundos a la Ferrari, el sudamericano terminó ubicándose séptimo en la clasificación final, lo que representanron dos puntos extras más para la escudería.

Recién cumplida la cuarta fecha del año y con un rendimiento mejorado del auto en relación al 2025, todo hace imaginar que la colecta seguirá incrementándose hasta diciembre y el de Pilar comienza a hacer caja fuerte con el número 43.

El equipo personal de Franco Colapinto celebró en el box de Miami con su representante, María Catarineu a la cabeza.

El accidente de su compañero Pierre Gasly en las primeras vueltas del Gran Premio de Miami le tachó la doble a la escudería en el presente fin de semana y ahora apuntará a seguir evolucionando de cara a la 5ª cita del calendario que irá del 22 al 24 de mayo en Canadá.

El séptimo del argentino

Colapinto lleva ahora siete puntos acumulados en este inicio del 2026. Al séptimo lugar en La Florida se suma el décimo puesto en China, por primera vez puntuando con Alpine.

En el plano personal, el corredor sudamericano también se había quedado con un octavo puesto en el Gran Premio de Ayerbaiyan 2024, su temporada estreno arriba de un Williams, equipo británico que fue el encargado de abrirle las puertas a la máxima categoría del automovilismo como piloto de reserva.