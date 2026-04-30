Noche de Copa y promesa de partido picante en Caseros. Vélez Sarsfield y Gimnasia y Tiro de Salta se enfrentarán desde las 21.15 en el Estadio Ciudad de Caseros por los 16avos de final de la Copa Argentina, en un duelo que puede marcar el pulso del cierre de semestre para ambos.

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega con sabor agridulce. Venía con todo para treparse a la cima del Torneo Apertura 2026, pero el empate 2-2 ante Unión de Santa Fe lo dejó casi con las manos vacías y sin depender de sí mismo para terminar primero. Ahora, con el choque ante Newell’s en el horizonte, El Fortín no quiere sorpresas y buscará imponer su jerarquía en la Copa.

En su debut en el certamen, Vélez mostró contundencia: goleó 4-1 a Deportivo Armenio y dejó en claro que apunta a ser protagonista. Sin embargo, sabe que en este tipo de competencias el margen de error es mínimo y cualquier distracción se paga caro.

Del otro lado aparece un rival que ya demostró que puede dar pelea. El conjunto salteño, conducido por Juan Manuel Azconzábal, dio el golpe en la fase anterior al eliminar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por penales tras un cerrado empate. Ese antecedente alimenta la ilusión de volver a sorprender, aunque su presente en la Primera Nacional no es el mejor.

El Albo acumula una racha adversa sin victorias desde fines de febrero, con una seguidilla de empates y derrotas que lo alejan de los puestos de protagonismo. Aun así, la Copa ofrece un escenario distinto, donde todo puede cambiar en 90 minutos.

El ganador de este cruce no solo avanzará de ronda, sino que ya tiene en el horizonte un duelo de alto voltaje: se medirá ante el vencedor de Boca Juniors y Sarmiento de Junín, en un cuadro que empieza a tomar temperatura.

Probables formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro o Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Dilan Godoy o Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Gimnasia y Tiro: Joaquín Papaleo; Juan Oviedo, Manuel Guanini, Gabriel Díaz, Rubén Villarreal; Juan Rocca, Matías Birge, Walter Montoya, Nicolás Rinaldi; Fabricio Rojas y Lautaro Gordillo. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Hora: 21:15

Estadio: Ciudad de Caseros

Instancia: 16avos de final de Copa Argentina