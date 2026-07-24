Vélez e Instituto se enfrentarán este viernes desde las 19 en el estadio José Amalfitani, en uno de los encuentros que abrirán el Torneo Clausura 2026. El Fortín buscará hacerse fuerte como local para comenzar el semestre con el pie derecho, mientras que la Gloria intentará dar el golpe en Liniers y confirmar el crecimiento mostrado en la primera parte del año.

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega al debut luego de una intensa pretemporada en la que el cuerpo técnico priorizó la puesta a punto física y el trabajo futbolístico para consolidar una identidad de juego. Tras un Clausura anterior que terminó con la eliminación en los octavos de final, el entrenador apuesta a un equipo con una importante presencia de juveniles y algunos refuerzos de experiencia para volver a ser protagonista. Vélez no se reforzó, e incluso dejó ir a jugadores importantes.

En la conferencia previa al encuentro, el "Mellizo" dejó un mensaje de confianza sobre el trabajo realizado: "Hicimos una muy buena pretemporada. Se trabajó bien, fuerte, y estamos preparados desde lo físico para afrontar el torneo". Además, remarcó la importancia de respaldar a los futbolistas surgidos de las inferiores, una de las apuestas del club para este semestre.

Manuel Lanzzini, encargado de generar juego en el elenco local

Del otro lado estará Instituto, que inicia una nueva campaña con la expectativa de mejorar lo realizado en el Apertura y pelear por puestos de protagonismo. El equipo cordobés mantuvo la base del plantel y trabajó durante la pretemporada para llegar en óptimas condiciones al estreno, con la intención de sumar fuera de casa ante un rival siempre exigente.

El entrenador de la Gloria, Daniel "Gato" Oldrá, fue claro respecto a los objetivos para este comienzo de campeonato: "Queremos un equipo competitivo, protagonista y que mantenga una identidad en cualquier cancha", dejando en evidencia la ambición con la que afrontará este nuevo torneo.

El historial reciente muestra una marcada paridad entre ambos equipos. En sus últimos cruces hubo triunfos para los dos y un empate sin goles en el último enfrentamiento oficial, por lo que se espera un partido equilibrado y de mucha intensidad desde el inicio.

Probables formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Florián Monzón y Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Datos del partido:

Hora: 19.00

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Adrián Franklin

Estadio: José Amalfitani