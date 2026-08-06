El Salón de Actividades Físicas (SAF) de Villa Pehuenia-Moquehue fue reacondicionado de manera integral tras una semana de trabajos intensivos impulsados por el municipio. La intervención incluyó reparaciones estructurales, mejoras de seguridad, nuevo equipamiento deportivo y tareas de mantenimiento para extender la vida útil del edificio.

Las obras fueron supervisadas por la Municipalidad de Villa Pehuenia-Moquehue y forman parte del plan de mantenimiento permanente de la infraestructura deportiva local. Actualmente el espacio continúa funcionando con normalidad y recibe a más de 500 personas por día, entre alumnos, deportistas, profesores y clubes.

El intendente Arturo de Gregorio destacó que el SAF funciona todos los días desde las 8 hasta la medianoche, con 17 profesores, alrededor de 300 chicos inscriptos en escuelas deportivas municipales y una intensa actividad de instituciones educativas y organizaciones deportivas.

"El resultado habla solo. Es un lugar que no para. Es sinónimo de deporte, bienestar y encuentro, y ahora está a la altura de todo lo que genera", afirmó el jefe comunal.

Una renovación integral para uno de los espacios deportivos más utilizados

Los trabajos abarcaron prácticamente todo el edificio.

Entre las principales tareas realizadas se destacan:

Reparación y pintura de aproximadamente 180 metros cuadrados de paredes.

Colocación de planchas de caucho de alta densidad para proteger las paredes de la cancha.

para proteger las paredes de la cancha. Instalación de zócalos de madera en los laterales.

en los laterales. Cambio de picaportes de seguridad en portones y salidas de emergencia.

en portones y salidas de emergencia. Reemplazo de vidrios laminados.

Reacondicionamiento de arcos de fútbol y postes de vóley.

Instalación de redes deportivas nuevas.

Estas mejoras buscan reducir el desgaste que genera el uso intensivo del salón y brindar mejores condiciones para las actividades deportivas y recreativas.

Más seguridad para usuarios y profesores

La inversión también contempló un importante refuerzo del sistema de seguridad.

Se instalaron cámaras de videovigilancia tanto en el interior como en el exterior del edificio, cubriendo:

todos los accesos

el perímetro completo

la cancha

los pasillos

el gimnasio

la entrada principal

Según informó el municipio, el objetivo es proteger las instalaciones y brindar mayor seguridad a las cientos de personas que utilizan diariamente el espacio.

Un edificio con actividad durante casi 16 horas por día

El SAF se convirtió en uno de los centros deportivos más importantes de Villa Pehuenia-Moquehue.

Actualmente es utilizado por:

Escuelas Deportivas Municipales

establecimientos secundarios

clubes locales

torneos deportivos

actividades recreativas

entrenamientos particulares

El edificio permanece abierto desde las 8 hasta las 00, lo que explica el elevado nivel de desgaste y la necesidad de realizar tareas periódicas de mantenimiento.

El mantenimiento continuará en otros espacios deportivos

El intendente Arturo de Gregorio adelantó que las obras no terminarán en el SAF.

Actualmente el municipio también trabaja en Moquehue, donde avanza el recambio del perímetro de la cancha de césped sintético y otras mejoras destinadas a aumentar la seguridad de quienes practican deporte.

Estas intervenciones forman parte de una estrategia municipal para mantener en condiciones la infraestructura deportiva y acompañar el crecimiento de las actividades recreativas durante todo el año.

El impacto para la comunidad

La renovación del SAF tiene un impacto directo sobre la comunidad porque mejora las condiciones de uso para cientos de niños, adolescentes y adultos que desarrollan actividades deportivas diariamente.

Además de preservar el edificio, las obras permiten reducir riesgos de accidentes, mejorar la seguridad y ofrecer instalaciones acordes al crecimiento que viene registrando Villa Pehuenia-Moquehue en materia deportiva y recreativa.

En localidades de menor escala, este tipo de infraestructura suele cumplir múltiples funciones, ya que además de albergar actividades deportivas puede ser utilizada para encuentros comunitarios, eventos escolares y actividades sociales.

Estado actual y próximos pasos

El Salón de Actividades Físicas ya se encuentra completamente operativo y funcionando con su cronograma habitual.

En las próximas semanas el municipio continuará ejecutando mejoras en otros espacios deportivos, especialmente en Moquehue, dentro del plan de mantenimiento preventivo anunciado por la gestión local.