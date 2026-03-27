A estar muy atentos porque desde las 18, los autos del Turismo Carretera y del TC Pista saldrán a girar por las calles de Neuquén Capital como parte de una actividad promocional que incluirá al crédito local Juan Cruz Benvenutti en la butaca del Chevrolet Camaro.

El de Villa La Angostura será uno de los invitados especiales a la conferencia de prensa que se brindarán en el Banco Provincia de Neuquén para luego dirigirse a Moode Live donde estarán esperando los autos muletos de sus respectivos equipos.

Con un recorrido que partirá desde calle Ministro González hasta el Monumento a Las Banderas, retomará por Avenida Argentina y culminará en la misma esquina de su comienzo, la ACTC promete un viernes de muchas emociones para los fanáticos.

Junto a Benvenutti también estará el experimentado Norberto Fontana arriba de un Chevrolet Camaro que cumplirán con la firma de autógrafos y seguramente el regalo de alguna gorra o souvenier aportado por las marcas.

El trio promocional se completa con Benjamín Antón que estará conduciendo un modelo del TC Pista la categoría telonera de la principal a lo largo de todo el país.

Sacar los autos del TC a las calles de la Argentina ha sido de las actividades promocionales más exitosas para la ACTC.

Clima ideal

Con una temperatura ideal que comenzará a dejar en el pasado el frío de los últimos días, cuya máxima está prevista alrededor de los 27°, la categoría brindará una nueva conferencia de prensa en la Shell que está ubicada en Fray Luis Beltrán e Ignacio Rivas, donde también se llenará de fanáticos esperando por algún otro piloto en el horario nocturno.

En pista, los equipos cumplirán con las tareas de instalación en sus carpas y los retoques de último momento a los autos que clasificarán desde el sábado por la tarde.