La ciudad de Neuquén se prepara para un fin de semana cargado de actividades culturales y de entretenimiento, con opciones que van desde la música electrónica hasta el teatro y espectáculos para toda la familia.

El viernes 27 de marzo, una de las propuestas destacadas será una nueva edición de la “Euforia Electro Session” en Mood Live. La cita será cerca de la medianoche y contará con la participación de DJs como Nicolás Maissani, Hernals y Sierra Close, en una noche pensada para los amantes de la música electrónica. Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de los canales oficiales del espacio.

La agenda continúa el sábado con una propuesta musical que fusiona jazz y pop. El dúo Cata y Cafu se presentará en Araca Teatro, ofreciendo un espectáculo íntimo en un espacio que además suma una experiencia gastronómica. La presentación se repetirá también el viernes, brindando más opciones para el público.

En el mismo lugar, para quienes prefieren el teatro, se podrá disfrutar de la obra “Yo y yo”, una propuesta que invita a la reflexión sobre el amor propio y la mirada introspectiva. La puesta se presenta como una alternativa diferente dentro de la cartelera local.

Por otra parte, el sábado a las 16, el Cine Teatro Español abrirá sus puertas para una función especial destinada a las infancias. Se trata de “El ogro y sus amigos”, un espectáculo inspirado en el universo de Shrek, con entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala. Las entradas pueden retirarse previamente en boletería.

De esta manera, la capital neuquina ofrece un abanico de propuestas culturales para todos los gustos y edades, consolidando una agenda activa que combina música en vivo, teatro y actividades recreativas para disfrutar en familia o con amigos.