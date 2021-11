La segunda turbina y el principio de la carrera al 2023

El gobierno del MPN buscará cerrar el año alentando los signos positivos de recuperación tras el duro período de retracción económica que produjo la pandemia. Sin embargo, no descuidará la peste, que no ha terminado. Incluso, se comenta en el gobierno la última caída del precio del petróleo, que se le atribuye a las dudas provocadas por los nuevos brotes de Covid en Europa. Por eso, se alimentará fuerte la campaña para la aplicación de terceras dosis de vacuna en la provincia.

"En principio vamos a reforzar el mensaje de terceras dosis de la vacuna. Neuquén tiene buen porcentaje de vacunados pero Lo que está pasando en Europa con la pandemia de los no vacunados tiene coletazos en Neuquén. Por las dudas que genera la nueva cepa de Covid el petróleo cayó ayer 11 por ciento", aseguraron desde la Casa de los Torreones. El precio del petróleo no cambiará por lo que suceda en Neuquén; pero la prevención está bien, sobre todo si se trata de reforzar la vacunación, algo que en el país parece navegar en un mar de indiferencia, de olvido, o, simplemente, de estupidez negligente.

La tranquilidad, relativa siempre, en lo financiero, está asegurada para el fin de este año en Neuquén, porque le ha bastado con el buen precio sostenido del crudo y con el aumento de la producción en Vaca Muerta. El gobierno de Omar Gutiérrez no tendrá obstáculos para cumplir sus obligaciones, aunque se ve venir una nueva oleada de "aprietes" del lado sindical estatal, siempre activo. Particularmente de ATE, que tuvo que tragar el sapo de la reactivación del tratamiento de la Ley de Carrera Sanitaria, que se había mandado a archivo gracias a sus influencias políticas. Ese proyecto dudosamente avanzará rápido; pero ahora no está desaparecido, y no hay forma de presentarlo, desde ese gremialismo culposo, más que como una derrota que deberá asimilarse.

Ya entrando en temporada de verano, se verá hasta dónde llega efectivamente la reactivación turística. Hay buenas perspectivas, pero la prudencia indica que habrá que esperar los resultados concretos. El turismo es para el gobierno de Gutiérrez "la segunda turbina" que permite andar a la economía provincial. Ahora, además, tiene un nuevo responsable político, pues a la renuncia de Marisa Focarazzo le siguió el nombramiento de Sandro Badilla, un hombre conocedor profundo del tema, y, además, dirigente destacado en el MPN representando a los distritos "del interior", como se le suele decir, cada vez más, a todo aquello que no anida en la capital súper poderosa. Badilla aguarda la venia del Deliberante de Villa Pehuenia para asumir, dada su condición de intendente de esa localidad.

Del 4 al 7 de diciembre, se realizará la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, y allí Neuquén aprovechará a fondo la ocasión, teniendo en cuenta que se ha ubicado ya como la quinta provincia más elegida en el programa Pre Viaje. ¿Se pondrá plenamente en marcha la segunda turbina? No dependerá solo de lo que haga Neuquén, porque el gobierno nacional no deja de tomar decisiones que parecen sacadas del botiquín de las urgencias, y que a veces no tienen precisamente efectos positivos en las economías regionales. La última de ella, la prohibición de financiar viajes al exterior, no cayó bien en el ambiente al que se procuraba beneficiar. Ninguna medida que esté contra el sentido común podrá caer bien en una sociedad ya curada del espanto, y alérgica a las consignas falsamente nacionalistas, como la que pretendió equipar a los viajeros en cuotas con la oligarquía terrateniente.

Mientras esto sucede en el contexto macro del gobierno neuquino, el MPN se apresta a largar otra carrera de competencia, esta vez, la correspondiente a la inevitable y deseada renovación del 2023. ¿Es temprano? Pues no, si se tiene en cuenta que esto se decidirá en 2022. Hay un candidato ya explícito, que es el electo diputado nacional Rolando Figueroa; pero el MPN pondrá a otros también en carrera. Por ejemplo, el actual vicegobernador, Marcos Koopmann, está dando los primeros pasos para una intensa campaña partidaria con el propósito de estar en esa competencia. El escenario podrá tener además otros protagonistas, si se tiene en cuenta que juega también, y fuertemente, el distrito capital y la definición central en política: ¿Se presentará Mariano Gaido a una reelección como intendente, o aspirará a la gobernación? Esto todavía no se sabe; y no porque no lo sepa este editorialista, sino porque no lo sabe el MPN todavía.

La simulación de los escenarios posibles ya está en marcha. El laboratorio funciona a destajo, y todas las posibilidades están abiertas.