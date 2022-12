Se fue el año más importante de la política argentina

El año que ha terminado este sábado no fue un año más, un año cualquiera, sino un período de tiempo que dejará una marca muy importante en la política argentina: por primera vez en la historia, una vicepresidente en ejercicio, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada por la Justicia, en primera instancia, por defraudar al Estado: seis años de prisión e inhabilitación perpetua, sentencia que entró ya en la etapa de apelaciones, mientras otras causas a la misma funcionaria siguen su curso y derivarán, casi inexorablemente, en otros juicios orales.

La condena, que ha sido desconocida por el kirchnerismo en el gobierno y fuera de él, fue interpretada por el sector que gobernó Argentina durante 16 de los últimos 20 años como una “proscripción” política, que, en palabras de Cristina Kirchner, sería un nuevo intento de proscribir al peronismo todo. La vicepresidente, que sigue en funciones, comparó lo que sucede, en función de la condena recibida, con ese período de 18 años que le impidió al peronismo presentarse a elecciones, y que mantuvo a Juan Domingo Perón en el exilio.

El cimbronazo en el contexto político de estos hechos ha sido mayúsculo, y es lo que marca la importancia de estos hechos: suceden entre encuestas que marcan un deterioro muy fuerte del peronismo en la intención de votos de la ciudadanía, apuntando a las elecciones de 2023. Esta fuerza, tan protagonista del país político desde 1946, no llega a más de 25 por ciento, promedio, y en muchas muestras está por debajo de ese porcentaje. El escenario es, por lo tanto, determinante para la suerte futura del peronismo, más allá de Cristina Kirchner, incluso. Y, es tan complicado para el sector, que, ya entrando en el año electoral, no tiene candidatos definidos ni una línea de acción clara, más allá de la apuntada victimización que implica la “proscripción” denunciada en voz alta por la vicepresidente.

Es la primera vez que el peronismo, en cualquiera de sus versiones, se ve ante un panorama tan oscuro, como también es la primera vez que, antes de cumplir el último año de un mandato, un gobierno de ese sector se vea tan inoperante ante una situación de profundo descalabro económico, con la inflación rozando el 100 por ciento, la pobreza cercana al 50 por ciento de la población, y con una moneda (una vez más, el peso) al filo de la extinción, sumergida en una pérdida constante de poder adquisitivo.

Así, no es solo el presidente Alberto Fernández, quien ha perdido groseramente imagen e intención de voto, sino también, en menor medida por sus antecedentes más notorios, Cristina Kirchner; y, con ellos, todo el peronismo, ya que el sector no puede disimular un protagonismo tan estelar como el de los dos magistrados más importantes de la institucionalidad argentina: en idioma simple, aunque metafórico, puede afirmarse que no se ha manchado el traje, sino el cuerpo que lo viste. Salir de esa encerrona circunstancial le será muy difícil al peronismo todo.