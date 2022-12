Se definen las colectoras que acompañarán al MPN

Este martes, en la primera semana del año, el gobernador Omar Gutiérrez dará a conocer la fecha, y marcará un hito en el camino rumbo a las elecciones 2023. Las campañas entrarán en su tramo final, habrá algún que otro apuro entre los dirigentes indecisos, y se vivirá un verano intensamente político, en la provincia en general y en la ciudad de Neuquén, en particular.

Por estas horas se da por asegurado que, tal como adelantamos desde Mejor Informado -hace prácticamente un mes- se votará el 16 de abril. A nivel provincial serán elecciones de gobernador, vice y diputados; mientras que en buena parte de los municipios (no todos) se votará jefe comunal y concejales. La ciudad de Neuquén tiene potestad para elegir su propia fecha y la hará coincidir con la provincial, en lo que se evidencia como un respaldo estratégico del intendente Mariano Gaido (quién irá en busca de su reelección) al candidato a gobernador por el MPN, Marcos Koopmann.

“La fecha ya está, sólo falta el anuncio que será en la conferencia de prensa”, confió uno los dirigentes con acceso a las esferas de decisión, que por cierto son bastante cerradas ¿Sorprenderá a los habitantes del arco opositor? Claro que no, pero los obligará a acelerar los tiempos en materia de alianzas, candidaturas y habilitaciones, para cumplir con el cronograma electoral.

Tanto las encuestas (que siempre se dejan trascender con evidente intencionalidad) como varios de los protagonistas de la escena política provincial, aseguran que la lucha será entre dos: Koopmann vs. Rolando Figueroa, quien decidió ir por fuera del partido provincial, como conductor de un frente que busca nutrirse de distintas vertientes políticas, algunas contrapuestas entre sí.

En el mundillo del MPN se asegura que serán varias (y variadas) las fuerzas que acompañarán a Koopmann con listas colectoras de candidatos y candidatas a diputados provinciales. Mencionan a la del MID, con Rodrigo Arenas; la del FRIN, con Marcelo Barberis; la de Unidad Popular Federal, que conduce el diputado Carlos Sánchez; la del Frente Nuevo Neuquén, que conduce Sergio Gallia; la de UNE con la tradicional conducción del Mariano Mansilla; y la de Iguales que tiene como referentes a Gastón Contardi y a Alejandro Vidal (ex UCR); a ellas se sumará la versión política de la cooperativa de viviendas que conduce el dirigente Jorge Salas. Por supuesto que el MPN tendrá su lista madre, que encabezará Daniela Rucci, representante de la línea Azul y Blanca petrolera, aliada de la lista Azul. Daniela es la hija del conductor del gremio y ex intendente de Rincón de los Sauces, Marcelo Rucci.

También hay otras colectoras que transitan por etapas de gestación; en realidad que tramitan su habilitación. Una es la de los Petroleros, que tiene como referente a Martín Pereyra (hijo del histórico dirigente, Guillermo Pereyra); y otra es la que impulsa el sector de Brian Marino cuya pareja, Carina Riccomini, es diputada provincial. También apuran los tiempos el diputado y ex intendente de Plottier, Andrés Peressini y su colega Raúl Muñoz, conductor del Partido Vecinal Renovador, que además prepara una colectora para las municipales de Zapala, en la que la mamá del campeón del mundo, Marcos “Huevo” Acuña, irá como candidata a concejala. Sara del Prado realiza las reuniones políticas en su propia casa. Si todas las expresiones logran su habilitación, las colectoras que acompañarán al MPN podrían llegar a ser 11.

Por su parte, Figueroa irá con el partido Comunidad como lista madre y con las colectoras del PRO; de Nuevo Compromiso Neuquino (NCN), fundado por Horacio “Pechi” Quiroga; del Frente Grande, que conduce la diputada provincial Soledad Martínez; y Desarrollo Ciudadano, que conduce la intendenta de Plottier y candidata a vicegobernadora, Gloria Ruiz. No serían las únicas, ya que también hay quienes trabajan en otros armados, tal es el caso del diputado de Avanzar, Lucas Castelli, quien accedió a su banca como candidato de Juntos por el Cambio (JxC).

Los abanicos de colectoras garantizan (o al menos suponen) mayor volumen de votos para los candidatos a gobernador y vice. Pero el sistema D´Hondt exige un piso del 3% de los votos para ingresar diputados, lo que implica un caudal de entre 10 mil o 12 mil votos, que quizá no todos logren, lo que podría decantar en representaciones legislativas acotadas. En otras palabras, se podría dar la situación de un bloque oficialista más chico, con las consecuentes complicaciones para aquel al que los neuquinos y neuquinas elijan para conducir la provincia.

Dicha dicotomía también supone mayores posibilidades de ingresar legisladores para las expresiones que van con una sola lista; tal es el caso del partido Libertario de Javier Milei, que lleva a Carlos Eguía como candidato a gobernador.

Se afirma y se asegura que hoy no hay candidato a gobernador que llegue a los 30 puntos, y se dice que las encuestas dan arriba a Koopmann o a Figueroa, según quien las difunda, en todos los casos por poco margen. Por lo pronto, un dato no es menor: si el gobernador convoca para abril, es porque en el MPN (partido que preside) evalúan que la fecha es conveniente. Lo que no está claro es cómo se van implementar las mesas de votaciones aquí en la ciudad capital, ya que si bien las provinciales y las municipales serán simultaneas deberán estar separadas. El misterio debería develarse en breve.

Por lo pronto hay fuerzas políticas que aún deben resolver sus cuestiones, algunas no menores; entre ellas las de los ex socios de JxC que quedaron con candidatos propios tras las salidas del PRO y de NCN. Una de ellas es la UCR, que tiene al diputado nacional Pablo Cervi como candidato a gobernador. Otra es el sector del PRO que apoya la candidatura del empresario Jorge Taylor, quien se consideró proscripto y presentó un recurso de amparo contra ese partido.

Por el lado del Frente de Todos (FdT) están los que respaldan la candidatura de Ramón Rioseco a gobernador (tal es el caso del sector del PJ, que conduce el senador Oscar Parrilli) y, por el otro, el que responde al presidente del partido en la provincia, Darío Martínez y cuyos referentes han expresado coincidencias con Figueroa.

En fin, en breve no quedará margen para las especulaciones y el panorama estará más claro. Se sabrá, por ejemplo, si Jorge Sobisch será candidato a gobernador por el partido de Miguel Angel Pichetto (Encuentro Republicano Federal), luego de que sus referentes Carlos Coggiola y Nadia Márquez emigraran de la Democracia Cristiana hacia el sector de Figueroa.

Mientras tanto, en el epílogo mismo de 2022, se conocieron dos formalidades rumbo al calendario electoral que garantizará un veranito movido, en materia de anuncios y de actos, y que tendrá hasta un mega encuentro popular, como sin lugar a dudas lo será la Fiesta de la Confluencia, que el municipio capitalino organiza para febrero. Hace apenas unos pocos días, el Gobernador autorizó al ministerio de Gobierno y Educación, a efectuar el llamado a licitación pública para la contratación del sistema de Boleta Unica Electrónica. Y, prácticamente en paralelo, la Justicia Electoral formalizó la convocatoria a los ciudadanos que quieran inscribirse en el registro voluntario de autoridades de mesa. Las elecciones están acá no más, al alcance la mano.