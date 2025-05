Lourdes destrozó a una compañera y filtró lo peor que hizo en Gran Hermano: “La más chanta”

La última expulsada de Gran Hermano no se guardó nada. Lourdes, quien abandonó recientemente la casa más famosa del país, visitó el programa La Noche de los Ex y sorprendió con declaraciones filosas dirigidas a una ex compañera. Con un tono directo y sin filtros, apuntó contra una participante que, según ella, no fue del todo honesta durante el reality.

Durante la entrevista con Robertito Funes Ugarte, el conductor le consultó por Sandra, una de las jugadoras con quien Lourdes compartió los últimos días en la casa. La respuesta fue inmediata y contundente: “Sandra es la persona más chanta que conocí en mi vida”. La ex jugadora no dudó en dejar en claro que su opinión sobre Sandra no era nueva y que incluso se lo había dicho cara a cara mientras convivían.

Lejos de quedarse en una simple crítica, Lourdes explicó por qué la considera así. Según ella, Sandra se mostraba de una forma frente a las cámaras y actuaba de otra cuando sentía que no la estaban viendo. “Era puro acting. Decía una cosa y después hacía otra. Siempre buscando quedar bien, pero sin hacerse cargo de nada”, disparó sin anestesia.

El comentario no pasó desapercibido en el estudio, y rápidamente generó reacciones tanto entre los panelistas como en las redes sociales. Muchos televidentes se sorprendieron por el nivel de sinceridad de Lourdes, quien pareció llegar al programa con la decisión de decir todo lo que pensaba, sin preocuparse por las consecuencias.

Además, la joven recordó varios episodios dentro del reality donde, según su mirada, Sandra actuó de forma manipuladora y hasta egoísta. “Jugaba a dos puntas. Estaba con un grupo y después iba y hablaba mal de ellos con los otros. Eso no es estrategia, es falta de valores”, aseguró con firmeza.

Aunque durante sus últimos días en la casa ambas habían mostrado cierta cercanía, Lourdes reveló que se trataba de una convivencia forzada. “No me quedaba otra. Era convivir o pelear todos los días. Pero confiaba poco en ella”, confesó.

Sus palabras encendieron la polémica, y muchos ahora se preguntan si Sandra responderá públicamente. Lo cierto es que, con su salida, Lourdes se sumó al club de los ex hermanitos que usan su paso por La Noche de los Ex para ajustar cuentas pendientes.

Por ahora, la audiencia sigue atenta y con ganas de más. Las declaraciones de Lourdes reavivaron tensiones y dejaron en claro que, aunque ya esté fuera del juego, sigue dando de qué hablar.