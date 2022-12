Sin lugar en JSRN, Carreras mantiene la postura desafiante

El oficialismo provincial intenta bajarle el tono a la interna desatada y a la postura desafiante de Arabela Carreras, que con el poder de la lapicera, casi el único que le queda en la práctica, insiste en que el aparato del poder le allane el terreno para ser candidata a intendente de Bariloche. Las elecciones serán el 16 de abril, así dicen desde hace meses y lo ratificó esta semana Alberto Weretilneck, pero el llamado no aparece, aunque intenten disimular la falta de acuerdo con una estrategia de Juntos Somos Río Negro.

La relación de Weretilneck y Carreras (si es que alguna vez existió más allá del interés electoral) se rompió el día después de que la actual gobernadora asumiera. El cipoleño siempre dejó en claro que él se abrió para que ella pudiera construir poder propio, pero lo cierto es que los vaivenes emocionales de la barilochense también tuvieron correlato en las comunicaciones con el senador.

Pos pandemia y ya mentalizados en lo que sería el 2023, la mandataria mostró su enojo cuando desde el albertismo circuló un video con la letra del tema Vuelve de Ricky Martin. particularmente, cuenta que la irritó la frase "he intentado encontrarte en otras personas... no es igual, no es lo mismo, Nos separa un abismo. ¡Vuelve!", con imágenes del cipoleño recorriendo la provincia, rodeado de niños sonriendo. Esto sucedió en simultáneo al proyecto de reforma de la ley electoral que dirigió el alfil Facundo López. Precisamente, luego de unos días tuvo que ir él, señalado como autor ideológico de la provocación, a dialogar con Carreras. En ese momento el presidente del bloque le juró a la mandataria que la reforma no buscaba fijar la fecha de elecciones a través de la mayoría en la Legislatura, y que ella mantenía el poder de su firma.

El decreto de convocatoria a elecciones dicen que está redactado. Que es una cuestión de tiempo para que la gobernadora lo firme. Pero no aparece. La última versión indica que esto podría ser el lunes 2, aunque hay tiempo hasta el 16 de enero para hacerlo. Pero lo cierto, lo real y lo concreto es que Carreras espera un gesto de Weretilneck para tener el camino allanado en su intención de ser intendenta de Bariloche, pero hasta ahora nada de esto ocurrió y nada indica que podría pasar en los próximos días.

La ilusión de reformar la ordenanza electoral que fija las fechas de elecciones en Bariloche en septiembre no se concretó durante el periodo ordinario de sesiones. La gobernadora intentó telefónicamente conseguir 8 votos para presentar el proyecto sobre tablas, pero sin mucho para prometer, no pudo. Tampoco fue favorable el sondeo para lograr los 6 concejales que luego aprobaran el proyecto. La mayoría es del oficialismo, pero de esos concejales, sólo una es propia de Carreras, los otros cinco votos responden a Carlos Váleri, el ministro de Obras Públicas que es albertista desde antes que el cipoleño llegue a la gobernación.

Se desconoce si existe un Plan B para el caso de que Carreras dilate la firma del llamado a elecciones. Todas las voces internas de Juntos señalan que el diálogo entre ellos está cortado, pero que la gobernadora no terminará de romper porque "sabe que se queda afuera de todo" y que "está presionando para contar con todos los ases en su mano para lanzar la candidatura a intendenta".

El que salió del letargo en el que se encuentra es el actual vicegobernador Alejandro Palmieri. Alejado de todo rumor electoral, fuera de la fórmula y sin intenciones mayores intenciones propias (tampoco Weretilneck lo quiere de candidato) de pelear cargos importantes, negó que existan dudas en la fecha de las elecciones y que se espera la primera reunión de gabinete del año, con la presencia de los legisladores oficialistas, para anunciar el llamado.

Por otro lado, algunos hablan de una estrategia para ganar tiempo y terminar de tejer las listas de legisladores. En un primer momento se anunció la fecha de 15 de diciembre para presentar las candidaturas y las listas de la sábana y de los circuitos, pero se retrasó. La tarea no es fácil, muchos son los que quieren aparecer, pero saben que con las colectoras se reduce considerablemente las posibilidades de ingresar.

En la semana el actual senador y candidato a gobernador, se mostró en un conocido café de Cipolletti en compañía de Rodolfo Aguiar, el ex secretario General de ATE Río Negro y actual adjunto a nivel nacional. No trascendieron detalles del encuentro, pero queda claro que la distancia que existió entre ambos quedó zanjada. Sin dudas que las elecciones, el armado de las listas y un futuro mandato estuvieron presentes en ese diálogo.

Weretilneck ratificó que Juntos Somos Río Negro será acompañado por diferentes fuerzas políticas, con los que compartirán el primer tramo -gobernador y vice-, pero que hacia abajo y en los municipios tendrán representantes propios. Lo que ratifica los miedos de quedar afuera y no gozar de los múltiples beneficios de ser legislador: buen sueldo, poco trabajo y asesores para acomodar.

Mientras todos tejen, Carreras pasó una nueva semana en Bariloche. Ya no es novedad que lo haga. Recibió a distintos medios de prensa en su casa y hasta tuvo tiempo de hacer trekking hasta el mirador Piedra de Habsburgo. Cuando el reloj marque la llegada del nuevo año y levante la copa para brindar, se acordará de que estas serán sus últimas fiestas como gobernadora y que el destino sabe cuál será su suerte en 2023.