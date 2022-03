Néstor, los sueldazos y la fotito K-PRO en Neuquén

Bien podría decirse que la semana tuvo dos grandes temas: el regreso a las aulas y la apertura de sesiones legislativas, acá en Neuquén. Pero también hubo otros que generaron un marcado interés; entre ellos, el del escultor que le reclama a un intendente que le devuelva el busto de Néstor, la foto entre una diputada K y un ex diputado anti K, y los sueldos de los funcionarios de Río Negro, que en algunos casos superan el millón de pesos. También cautivaron las miradas el municipal acusado de propasarse con una vecina, y el escalofriante accidente (o incidente) en el que un auto arrastró literalmente un carrito de bebé. Veamos.

¡La fotito!

A lo largo de la semana hubo varias postales, acaso la de los vecinos en sillas de ruedas reclamándole a la ex Indalo más colectivos adaptados para personas con discapacidad. Pero hubo una que llamó particularmente la atención y es la que mostró a la diputada Teresa Rioseco en una animada reunión con el ex concejal y ex diputado nacional, Leandro López de conocido pelaje anti K.

Además de ser hermana de José (intendente de Cutral Co) y de Ramón (ex candidato a gobernador) Teresa es quien llamó “Tremendo HDP!!!!” a Macri, cuando éste era presidente. Leandro y Teresa están a uno y otro lado de grieta, pero la dejaron de lado e hicieron circular la instantánea. “Hoy recibí a Leandro López ex Diputado Nacional tratamos varios temas relacionados a mejorar nuestra Provincia Neuquén!!”, escribió la diputada del Frente de Todos (FdT). Y así correspondió López: “Con Teresa nos conocemos hace años, fuimos concejales juntos, y mantenemos una relación de diálogo y respeto mutuo. Hoy tuvimos una linda charla, sobre algunas preocupaciones que compartimos de la provincia de Neuquén. Gracias Tere por recibirme!!”

La foto, tomada en el despacho de Teresa, irrumpió en un momento bastante singular para ambos. Los diputados del PJ vienen de un desplante a Mariano Mansilla (UNE) integrante del bloque del FdT al que no votaron en su designación como vicepresidente segundo de la Legislatura; mientras que el PRO ha asistido estupefacto a una jugada -personal, dicen- del concejal Claudio Domínguez (MPN) quien se presentó como hombre de Rodríguez Larreta en la provincia. Se supone que armadores de la precandidatura presidencial de Larreta se reunieron con emisarios neuquinos que volaron a Buenos Aires.

Hace tiempo, pero no tanto, los Rioseco, Mansilla y la derecha encarnada entonces en el ex intendente Horacio “Pechi” Quiroga acunaron sueños de alianza electoral. Pero aquello quedó a mitad de camino y apenas se plasmó en una sociedad política ocasional. Ahora, a un año -no exacto- de las elecciones para gobernador, la foto hace ruido aunque Mansilla sea socio del MPN municipal y aunque el senador Parrilli (PJ) ya le haya consagrado un guiño a Rioseco sin desatender, por supuesto, su disputa intestina con Darío Martínez (PJ). Por lo pronto, Juntos por el Cambio ya tiene su primer precandidato a gobernador y es el que más alejado está de cualquier expresión K: el diputado nacional Francisco Sánchez.

Cuestión de pesos

“Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo”, dijo allá por los ´80 Juan Carlos Pugliese, entonces ministro de Economía del presidente Alfonsín. Y, para qué negarlo, siempre es el bolsillo; antes y ahora, como sucede por ejemplo en la provincia de Río Negro, cuyos trabajadores públicos fueron al paro con corte de los puentes carreteros, incluido. En medio de la puja y del reclamo salarial, alguien en el gobierno no tuvo mejor idea que proponerle a Arabela Carreras que expusiera los sueldos de los estatales. La gobernadora compró y, en su discurso de apertura de sesiones legislativas, aseguró que los asalariados a su cargo están entre los cinco mejores pagos del país. ATE RN retrucó con los haberes del Gabinete provincial y la mandó al mazo. La organización gremial expuso que los haberes de la gobernadora, ministros y asesores parten de los 712 mil pesos, en aquellos casos en que no tienen antigüedad; pero -dijo- en promedio cobran más de un millón de pesos por mes y tienen a su disposición vehículos (con combustible y chofer), teléfonos y hasta hospedaje y gastronomía.

Reclamo por Néstor

La súplica del escultor Alejandro Santana para que la Municipalidad de Junín de los Andes le devuelva el busto de Néstor Kirchner al que paseaba por la ciudad como una muestra itinerante, fue sin dudas uno de los temas más comentados de la semana. Por imperio de la grieta, hubo expresiones a favor y otras en contra, con la particularidad de que Santana también es el autor de las esculturas del Parque Temático Vía Chrisrti, que le proporciona un importante atractivo a la ya de por sí atractiva Junín.

Ahora, al cumplirse un nuevo aniversario del natalicio del ex presidente, el artista pidió la devolución de su obra (que yace secuestrada en un depósito municipal). Lo hizo a través de una carta que le envió al intendente Carlos Corazini y en la que le señaló que “no es ningún delito circular con una imagen por las calles de una comunidad”. Narró que el busto “fue atacado en reiteradas oportunidades en la vía pública”, y que “hasta se le tiro una bomba molotov en la plaza principal”; también recordó que alguien intentó llevárselo con una 4x4 cuando estaba estacionado y que él fue multado por el municipio que, además, se llevó la obra.

Se comenta que la administración municipal aprovechó el revuelo para sacar de circulación al “Néstor móvil” y evitar que la ciudad se convirtiera en la sucursal neuquina de la grieta nacional. Claro que el escultor lo juzgó como un ataque liso y llano a la libertad de expresión. En la mayoría de las ciudades la instalación de monumentos, estatuas y bustos requiere de la aprobación del Concejo Deliberante. Habrá que ver cómo sigue el asunto en Junín.

Municipal bajo la lupa

Alguien que se propasa o le falta el respeto a una vecina ¿Merece trabajar en el Estado? Por lo pronto, dos funcionarias dispusieron investigar lo sucedido en una de las dependencias de la Municipalidad de Neuquén. Según la denuncia de una vecina, el caso ocurrió el 21 de diciembre en uno de los centros de castración; para ser precisos, el de la calle Richieri. La vecina expuso que cuando fue a llevar a su mascota, este municipal le tocó las manos y le pronunció “comentarios inapropiados”. El asunto llegó a oídos de la subsecretaria de Ciudad Saludable, Andrea Ferracioli, quien solicitó que se instruyera un sumario para establecer si hubo un “trato inapropiado”. Acto seguido, la secretaria de Ciudadanía, Luciana de Giovanetti, ordenó el inicio del sumario por el que ahora se investiga a un hombre “alto, delgado, de tez trigueña y cabello morocho”, cuyo nombre se conoce pero se mantiene en reserva. De confirmarse, podría quedar de patitas en la calle.

Peatones en peligro

Alcohólicos al volante, estacionamientos en doble fila, detenciones sobre la senda peatonal, excesos de velocidad, indiferencia ante peatones y desprecio por las luces de los semáforos. Ya hace algunos años que, lamentablemente, el tránsito de la ciudad de Neuquén es peligroso. Se está mal, pero siempre se puede estar peor, y así lo demuestra el tristísimo episodio en el que un automóvil (Ford Fiesta) se llevó literalmente enganchado un carrito de bebé. Cuando se detuvo, la chiquita -de poco más de un año- ya había sufrido golpes y fue necesario su traslado al Hospital Castro Rendón. Ocurrió en La Pampa y Chile, alrededor de las 19:30, y puso de manifiesto el estado de indefensión en el que ocasionalmente se encuentran ciclistas y peatones; una indefensión que, más que alarmar, asusta.

En fin, ante las imprudencias de quienes conducen hablando por teléfono y frente al desinterés que algunos destilan por la seguridad de los demás, no queda más remedio que extremar los recaudos aunque se cuente con la habilitación del semáforo.