Terminó el conflicto pero no se ha ganado nada todavía

Hace rato que el problema educativo no es un problema entre ATEN y el gobierno de turno en Neuquén. Lamentablemente, va más allá, ha roto los límites de ese continente. El sindicato tiene su propio universo, del que parece no quiere o no puede salir. El gobierno, está cómodo en el suyo, siempre a la medida de las cambiantes coyunturas. La sociedad, en cambio, padece el síndrome del hijo huérfano. A veces, es cuidada, a veces maltratada, y, casi siempre, termina olvidada en sus deseos y necesidades importantes.

El largo conflicto docente neuquino se llevó puesto marzo. Hubo tan pocas clases que puede decirse, tranquilamente, que no hubo. El conflicto, después de mucho trajinar y negociar, se resolvió. El gobierno consiguió no gastar más plata que la que había propuesto; el gremio, una salida más o menos decorosa, vía días de paro no descontados. Era necesario terminar el conflicto para volver a las aulas, para volver a las clases. Se salió del conflicto, pero no del problema educativo. Nadie ha ganado nada. Los alumnos han perdido. Y la sociedad, permanece en la duda de si aplaudir o abuchear a tanta repetición de la ineficacia.

Es muy revelador que se salga del conflicto anunciando otro paro. El feriado termina el martes, con la conmemoración del Día de Malvinas. El miércoles 3, habrá clases; pero el jueves 4 habrá, increíblemente, otro paro. Es un paro que nadie quiere, parece, discutir, porque lo hace el gremio en conmemoración de la muerte de Carlos Fuentealba. Ese asesinato, cometido en medio de una movilización con corte de ruta, en Arroyito, en 2007, implicó un punto de inflexión en la relación política del sindicato docente con los gobiernos neuquinos que sucedieron al de ese momento. En 2007 gobernaba, en sus últimos meses de mandato, Jorge Sobisch, ya lanzado como candidato a presidente para las elecciones de ese mismo año.

El paro del 4 de abril fue, desde entonces, un clásico para ATEN, y también para los gobiernos de Sapag, de Gutiérrez, y, ahora, lo será para la gestión de Rolando Figueroa. Realmente, no se sabe si vale la pena discutir esto. Pero sí es muy probable que esta ocasión en particular, cuando se ha perdido un marzo completo de clases entre el paro, los feriados, y otras yerbas, ponga en el tapete al paro del 4 con un componente muy singular, pues se podría haber recordado a Fuentealba en las aulas que lo vieron a él mismo enseñar.

Es decir, este año los docentes podrían haber conmemorado el 4 de abril dando clases.

Porque lo cierto es que se ha logrado terminar el conflicto, pero no el problema. Se ha terminado la huelga, pero no se ha ganado nada todavía. La educación pública sigue en falta, y no hay indicios, todavía, de si podrá arreglarse esto durante este año, o si habrá que esperar al próximo, o a los siguientes, apuntando a ese futuro, ese cajoncito en donde se guarda la esperanza.