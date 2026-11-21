La ausencia del peronismo en la audiencia pública por Argentina LNG dejó algo más que unas sillas vacías: expuso el lugar que hoy ocupa la oposición en Río Negro. Mientras se debatía una inversión de US$ 51.000 millones, capaz de cambiar la matriz productiva de la provincia, el oficialismo estuvo en escena y el principal espacio opositor no se presentó hacerse escuchar y al menos dejar expuesta su opinión. La postal de Sierra Grande dejó en evidencia una oposición sin voz, sin unidad y sin una estrategia clara para disputar el futuro provincial.

Argentina LNG junto con el VMOS, puede modificar la estructura económica de Río Negro. Hubo dos jornadas de exposiciones, predominó el apoyo y las principales objeciones de fondo llegaron de dos organizaciones ambientalistas. La oposición institucional, en cambio, casi no apareció.

La audiencia no era vinculante, pero ofrecía un espacio formal para plantear objeciones, exigir controles ambientales, discutir el empleo local y preguntar cómo se distribuirá la riqueza que generen las inversiones. El peronismo rionegrino suele reclamar, entre chicanas, que los recursos no se vayan "por un tubo". Esta vez tenía un micrófono para explicar cómo ellos pretenden evitarlo.

La ausencia deja una contradicción difícil de disimular. El PJ rionegrino no solamente está lejos de la unidad. También parece estar apartado de la representatividad. Mientras sus dirigentes discuten quién conduce y quién acompaña, no consiguió tener voz en una instancia donde se debatía uno de los proyectos más importantes de la historia económica provincial. Se puede estar a favor, en contra o exigir condiciones. Lo que no se puede es reclamar protagonismo desde afuera de la discusión.

Y mientras esa ausencia quedaba expuesta en Sierra Grande, Juntos Somos Río Negro avanzaba con su propia agenda de cara a la elección del año próximo. Apurado por la definición de Neuquén de ir a las urnas del 14 de febrero, Alberto Weretilneck habló de elecciones en mayo o junio. En algunos sectores desconfían y especulan con una convocatoria anterior. Por ahora, no hay decreto ni información concreta que permita sostener otra fecha. Lo que sí existe es un oficialismo que empezó a ordenar sus piezas.

Juntos reunió a 33 mesas en Allen, renovó sus autoridades bajo la presidencia de Rodrigo Buteler y convocó a un encuentro provincial para el 3 de diciembre en Viedma. La expectativa es llenar el club San Martín. También contagiaron a los dirigentes locales con encuestas que ubican a Weretilneck en el 44%, a María Emilia Soria en el 20% y a Aníbal Tortoriello en el 15%. Son números del propio espacio que parecen un tanto inflados, pero sirven para entender la estrategia: apostar al "verde puro", defender una identidad provincial frente a la grieta nacional y salir a buscar parte del electorado de origen kirchnerista.

Se podrá discutir si la fórmula alcanza, si las mediciones se sostienen o si el discurso provincialista conserva atractivo. Pero Juntos tiene una hoja de ruta y una fecha para mostrarla. Del otro lado, todavía no consiguen ponerse de acuerdo sobre quién debe conducir. Y quien aparece al frente de la lista, ya lanzada desde hace meses, no cuenta con el convencimiento para poder juntarlos a todos. Para poder convencerlos.

En ese escenario, Pedro Pesatti parece decidido a conservar su autonomía. El vicegobernador mantiene las formas, sigue en su cargo, preside la Legislatura y no anunció ninguna ruptura. Tampoco alianzas. Pero sus movimientos tampoco lo muestran integrado en un proyecto de peronismo que María Emilia Soria no representa. O por lo menos no ostenta. Lo dejó en evidencia el 17 de octubre cuando viajó para participar del acto del Día de la Lealtad en Lamarque, se reunió con los hermanos Soria y luego se fue antes del acto. Sin foto.

El martes compartió el acto de Sergio Massa en San Fernando. Se sentó detrás del líder del Frente Renovador y Miguel Pichetto a su derecha. Ubicaciones para nada azarosas. La convocatoria que buscó mostrar un peronismo federal frente a Javier Milei. Axel Kicillof no estuvo. Una ausencia que volvió a dejar expuestas las diferencias de un espacio que habla de unidad mientras sus principales dirigentes ensayan caminos propios.

Pesatti reconoce que evalúa competir por la Gobernación. No definió desde qué espacio, aunque el Frente Renovador ya le ofreció un lugar. La ruptura con el oficialismo provincial ya es un hecho y en la reunión de Juntos en Allen no hubo referencias a su figura.

Para Soria, el armado es un problema. Es que todavía no consiguió reunir a los propios detrás de una candidatura que pretende representar a todo el peronismo. Y cada dirigente que empieza a mirar otro horizonte vuelve más difícil esa tarea. Es más, hasta el interlocutor que la representa, su hermano Carlitos, no consigue abrir canales de negociación certeros.

De todas maneras, la fragmentación partidaria no es el único frente que debe atender la intendenta. La situación financiera de Roca también condiciona su proyección provincial. El municipio pagó los salarios en cuotas, tiene el aguinaldo por delante y espera un crédito de $6.000 millones que todavía no llegó. Para reforzar los ingresos lanzó una moratoria y prepara el remate de casi 80 terrenos. En septiembre ofreció 20 y vendió apenas ocho. Con ese panorama, es lógico y correcto que María Emilia Soria no tenga tiempo y margen para recorrer la provincia y consolidar su candidatura. La caja municipal le impone una agenda bastante menos ambiciosa que la electoral.

Mientras tanto, el vínculo institucional con Weretilneck se volvió más frecuente. El gobernador visita el despacho de la intendenta para firmar acuerdos, ella participa de actividades provinciales y ambos comparten inauguraciones. Hasta hicieron el clásico trencito (video gentileza @DarLaNota) mientras bailaban con los chicos en el nuevo natatorio cubierto de Roca. Es la lógica de la gestión: cuando faltan recursos, hay que negociar con quien los tiene. La contracara política es que la candidata del PJ aparece cada vez más ocupada en resolver los problemas de su ciudad sin importar en levantarle la imágen a su principal rival.

Con esta cercanía -por ellos planteada como solo institucional- entre Soria y Weretilneck surge otra otra pregunta que todavía no tiene respuesta: qué pasará con el frente opositor antiSoria que organiza el líder del PRO, Juan Martín en Roca. ¿Juntos Somos Río Negro formará parte o buscará su propio camino? Weretilneck, hace meses, con otra realidad, dijo que su partido está dispuesto a participar de una alianza amplia, incluso sin candidato propio. Otra señal de que el oficialismo no descarta sumar espacios mientras el peronismo todavía no logra ordenar los que ya tiene.

Así las cosas, con un oficialismo con estructura, estrategia y calendario contrasta con un peronismo cuyos dirigentes exploran caminos diferentes, una candidata que debe atender una crisis financiera municipal y una oposición que dejó vacía la sala donde se discutía una transformación económica de dimensiones históricas.

La campaña de 2027 todavía no tiene todos sus candidatos, pero ya tiene una primera fotografía. Weretilneck ocupa la agenda, Pesatti ensaya su propio recorrido y Soria intenta sostener una candidatura que todavía no consiguió convertirse en un proyecto colectivo. Y Tortoriello en silencio como acostumbra.

El peronismo dejó la cancha libre. Y lo más preocupante no es que todavía no haya encontrado un candidato, sino que tampoco parece haber encontrado su lugar en la discusión sobre el futuro de la provincia.