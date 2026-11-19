Este miércoles 18 de noviembre se estrenó en Netflix la serie Gordon, protagonizada por Rodrigo de la Serna. Vi los primeros cuatro capítulos y me pasó algo que suele ocurrir cuando una historia está bien contada: no pude parar de verla. La trama, los personajes y, sobre todo, la dimensión oscura de su protagonista generan una atracción difícil de explicar. Pero también dejan una pregunta dando vueltas: ¿quién fue realmente este hombre y cómo llegó a convertirse en una pieza de la violencia política argentina de los años setenta?

Antes de la serie estuvo el libro. Y mi recomendación es empezar —o continuar— por ahí. Gordon, de Marcelo Larraquy, es mucho más que la reconstrucción de la vida de un delincuente. Es una investigación que permite entrar en una zona donde el delito común, las armas, los organismos de inteligencia y la violencia paraestatal terminaron entrelazándose de una manera brutal.

Larraquy, periodista e historiador, conoce profundamente ese territorio. Sus trabajos sobre la violencia política argentina tienen una característica: no se quedan en la superficie de los acontecimientos ni en la enumeración de nombres y fechas. Buscan reconstruir las relaciones, los intereses y los mecanismos que hicieron posible determinados episodios de nuestra historia. En este libro vuelve a demostrar esa capacidad para investigar y narrar sin perder de vista el contexto.

Antes de la serie estuvo el libro. Y mi recomendación es empezar —o continuar— por ahí. Gordon, de Marcelo Larraquy, es mucho más que la reconstrucción de la vida de un delincuente. Es una investigación que permite entrar en una zona donde el delito común, las armas, los organismos de inteligencia y la violencia paraestatal terminaron entrelazándose de una manera brutal.

Un delincuente que terminó en el centro de otra historia

Aníbal Gordon no nació como un personaje de la política. Su recorrido comenzó mucho antes, en el mundo del delito. Robos de automóviles, asaltos, armas y golpes importantes marcaron sus primeros años. Uno de los episodios que lo puso en el centro de la escena fue el asalto a un banco de Bariloche, en 1971. Su vida tenía los ingredientes de una historia policial: antecedentes, detenciones, contactos, negocios y una aparente normalidad familiar que convivía con actividades delictivas.

Pero lo verdaderamente inquietante de Gordon aparece cuando su trayectoria empieza a cruzarse con otras estructuras de poder.

Su nombre quedó vinculado a organismos de seguridad, redes clandestinas y grupos que participaron de la violencia paraestatal que atravesó la Argentina durante los años setenta. Allí es donde su historia deja de ser solamente la de un delincuente para convertirse en una pieza de un engranaje mucho más amplio y siniestro.

¿Cómo se produce ese pasaje? ¿Qué vínculos permiten que un hombre proveniente del mundo del hampa termine relacionado con estructuras de inteligencia y represión? ¿Qué intereses se cruzaban en aquella Argentina atravesada por la violencia política?

Esas son algunas de las preguntas que hacen que el libro de Larraquy resulte tan interesante. Porque Gordon no es solamente el protagonista de una historia individual. Es también una puerta de entrada a una época en la que las fronteras entre el delito, el poder y la violencia clandestina se volvieron cada vez más difíciles de distinguir.

Pero lo verdaderamente inquietante de Gordon aparece cuando su trayectoria empieza a cruzarse con otras estructuras de poder. Su nombre quedó vinculado a organismos de seguridad, redes clandestinas y grupos que participaron de la violencia paraestatal que atravesó la Argentina durante los años setenta. Allí es donde su historia deja de ser solamente la de un delincuente para convertirse en una pieza de un engranaje mucho más amplio y siniestro. ¿Cómo se produce ese pasaje?

La historia real detrás de la ficción

La serie de Netflix, dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, con Rodrigo de la Serna en el papel principal, seguramente acercará esta historia a nuevas generaciones y despertará la curiosidad de quienes no conocían a Gordon. La adaptación tiene el atractivo propio de un thriller, pero su materia prima es una historia real, con personajes y acontecimientos que forman parte de una etapa dramática de la Argentina. Ahí está, quizás, el mayor valor de volver al libro.

La pantalla permite ponerle rostro y movimiento a los personajes. La investigación de Larraquy, en cambio, ofrece la posibilidad de detenerse, reconstruir conexiones, comprender el contexto y preguntarse cómo fue posible que un personaje como Gordon encontrara un lugar dentro de aquellas estructuras. No se trata de convertirlo en un antihéroe ni de encontrar fascinación en su oscuridad. Se trata de entender cómo funcionó una trama de relaciones en la que el delito y la violencia política terminaron compartiendo espacios, métodos y protagonistas.

Por eso, después de ver cuatro capítulos casi sin darme cuenta, vuelvo a una convicción: vale la pena leer a Marcelo Larraquy. Porque detrás de la serie hay un trabajo de investigación que merece su propio tiempo y atención.

El libro se llama Gordon. Su protagonista fue real. La historia que cuenta no habla solamente de un hombre oscuro, sino también de una Argentina en la que el delito, los aparatos clandestinos y la violencia política dejaron una marca que todavía necesitamos comprende