La historia de Aníbal Gordon vuelve a despertar interés a partir de Gordon, la serie de Netflix protagonizada por Rodrigo de la Serna. Basada en la novela del periodista e historiador Marcelo Larraquy, la producción reconstruye el recorrido de un delincuente que pasó de los robos y los grandes golpes a convertirse en una figura vinculada con la violencia política y paraestatal de los años setenta.

Pero ¿quién fue realmente Aníbal Gordon? ¿Cómo comenzó su trayectoria delictiva y de qué manera terminó relacionado con uno de los períodos más violentos de la historia argentina?

Su historia permite recorrer una trama en la que se cruzan el delito común, las armas, los organismos de seguridad y las redes clandestinas que operaron durante aquellos años.

La novela Gordon, de Marcelo Larraquy, reconstruye la historia real del delincuente que inspiró la serie de Netflix protagonizada por Rodrigo de la Serna.

Quién fue Aníbal Gordon y cómo comenzó su carrera delictiva

La relación de Gordon con el delito comenzó cuando todavía era muy joven. A los 18 años ya había tenido problemas con la Justicia y, poco después, fue detenido por el robo de un automóvil en San Isidro.

Luego atravesó un período prolongado sin que su nombre apareciera en nuevas causas judiciales. Hacia afuera, llevaba una vida que parecía convencional: estaba casado, tenía hijos y trabajaba en la compra y venta de chatarra. Incluso sus vecinos lo describían como un hombre de buenas costumbres.

Sin embargo, detrás de esa apariencia mantenía vínculos con el mundo del delito. Participaba de robos y construía una red de contactos que le permitía moverse entre distintos ambientes.

Uno de los episodios que marcó su trayectoria fue el asalto a un banco de Bariloche en 1971. El golpe tuvo repercusión en la prensa y volvió a ponerlo bajo la mirada de investigadores y jueces.

A partir de entonces comenzaron a acumularse las investigaciones en su contra por distintos asaltos y por tenencia de armas, municiones y explosivos de guerra.

Rodrigo de la Serna interpreta a Aníbal Gordon en la serie de Netflix que reconstruye la historia del delincuente vinculado con la violencia paraestatal de los años setenta.

Delincuencia y violencia política: el giro en su historia

Durante los primeros años de la década de 1970, la trayectoria de Gordon comenzó a cruzarse con el escenario político y social de una Argentina cada vez más convulsionada.

Su nombre apareció en investigaciones relacionadas con armas y explosivos, y llegó a quedar involucrado en actuaciones de la Cámara Federal Penal de la Nación, conocida como el Tribunal Antisubversivo.

Ese recorrido abrió interrogantes sobre sus vínculos y sobre el papel que comenzó a ocupar en un contexto en el que las fronteras entre el delito organizado, los organismos de seguridad y la violencia política se volvían cada vez más difusas.

La historia de Gordon muestra cómo un delincuente común terminó relacionado con estructuras clandestinas y redes de violencia paraestatal. Esa transformación es uno de los aspectos centrales que aborda la reconstrucción de Marcelo Larraquy.

La historia de Aníbal Gordon llega a Netflix

La trayectoria de Gordon fue reconstruida por Marcelo Larraquy en su novela Gordon, que sirve como base para la adaptación televisiva.

La serie cuenta con Rodrigo de la Serna en el papel protagónico y está dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik. A lo largo de siete episodios, propone un recorrido por la vida del personaje y por los vínculos que lo llevaron desde el mundo del hampa hasta el entramado de violencia política de los años setenta.

Netflix presenta la producción como un thriller inspirado en hechos reales, centrado en la transformación de un delincuente común en un agente de la violencia paraestatal argentina.

Más allá de la historia individual de Gordon, la serie recupera un capítulo complejo de la historia nacional: el momento en que el delito, la inteligencia y la violencia política comenzaron a entrelazarse en redes clandestinas.

Su figura permite acercarse a una época marcada por la persecución, las organizaciones armadas y el accionar de estructuras paraestatales, cuyo impacto dejó profundas consecuencias en la sociedad argentina.