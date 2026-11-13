Se agotó el libro de Marta Griselda Torres tras regalárselo al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione y ya preparan una reedición

El libro que Marta Griselda Torres le regaló al papa León XIV durante su visita el lunes 9 de noviembre al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole se agotó. Así lo informaron desde la institución, donde además señalaron que ya están trabajando en una reedición y que comunicarán cuándo volverán a estar disponibles los ejemplares.

Se trata de Mi vida, un milagro de Dios. El amor en el dolor, una autobiografía de 114 páginas en la que Marta, de 78 años, reconstruye los momentos más importantes de su vida: una infancia marcada por los problemas de salud y el abandono de su madre, los años de búsqueda de un lugar donde pudiera vivir y la llegada al Cottolengo, donde encontró una comunidad que se convirtió en su hogar.

La repercusión de la obra llegó después de un momento muy especial para su autora. Durante la visita del papa León XIV a la institución de Claypole, Marta fue elegida para hablar en representación de las personas que viven allí. Preparó su testimonio con el acompañamiento de su psicopedagoga y, frente al Pontífice, le entregó personalmente un ejemplar.

"Santo Padre, hoy le entrego este libro que es parte de mi vida. Espero que le sirva de mucho bien y que usted también pueda ayudar a muchas personas", le expresó. León XIV recibió el regalo, escuchó su historia y le entregó un rosario.

"Mi vida, un milagro de Dios. El amor en el dolor", una autobiografía de 114 páginas en la que Marta, de 78 años, reconstruye los momentos más importantes de su vida: una infancia marcada por los problemas de salud y el abandono de su madre, los años de búsqueda de un lugar donde pudiera vivir y la llegada al Cottolengo, donde encontró una comunidad que se convirtió en su hogar

Marta también le explicó por qué había decidido escribir su autobiografía. Durante mucho tiempo había querido ayudar a otras personas que atravesaban situaciones parecidas, pero no encontraba la manera de hacerlo. Por eso eligió contar su propia experiencia y dejar un mensaje para quienes enfrentan dificultades: "Quiero hacer el bien, que pueda servir a otras personas que viven en una situación parecida, que sepan que no están solas, que tienen derecho a ser recibidas, amadas y respetadas".

"Santo Padre, hoy le entrego este libro que es parte de mi vida. Espero que le sirva de mucho bien y que usted también pueda ayudar a muchas personas", le expresó. León XIV recibió el regalo, escuchó su historia y le entregó un rosario.

Una infancia atravesada por el abandono

Marta nació el 12 de noviembre de 1948 en María Grande, Entre Ríos. Fue la menor de ocho hermanos y desde pequeña tuvo que atravesar tratamientos médicos, internaciones y rehabilitaciones debido a la parálisis cerebral y las dificultades visuales con las que nació.

Uno de los episodios más dolorosos de su historia ocurrió el 11 de noviembre de 1955, un día antes de cumplir siete años. Su madre, Celia, salió de la casa y nunca regresó. Antes de irse le había prometido que volvería con alfajores. Marta esperó, pero ni los alfajores ni su mamá llegaron.

Su padre y sus hermanos se hicieron cargo de ella. Sin embargo, el paso del tiempo no borró la ausencia. En uno de los recuerdos que recupera en el libro, cuenta que uno de sus hermanos le preguntó por qué seguía extrañando a su madre, después de todo lo que había sucedido. Su respuesta fue sencilla y contundente: "Pero era mi mamá".

"Santo Padre, hoy le entrego este libro que es parte de mi vida. Espero que le sirva de mucho bien y que usted también pueda ayudar a muchas personas", le expresó. León XIV recibió el regalo, escuchó su historia y le entregó un rosario.

A partir de entonces, su vida estuvo marcada también por la búsqueda de una institución que pudiera brindarle atención y alojamiento permanente. Recorrió distintos establecimientos, pero muchos ofrecían tratamientos transitorios o no contaban con las condiciones necesarias para atender sus necesidades. En medio de esas dificultades encontró oportunidades para aprender. Estudió braille, utilizó una máquina de escribir, recibió formación musical y tomó clases de guitarra y piano. Cada experiencia representó una posibilidad de desarrollar nuevas habilidades y encontrar otros caminos para desenvolverse.

En 1964 ingresó al Cottolengo de Los Polvorines y, cinco años después, llegó al establecimiento de Claypole. Allí encontró un lugar de pertenencia, afecto y acompañamiento. Continuó su formación religiosa, llegó a enseñar catecismo y construyó una vida junto a la comunidad que, desde entonces, considera su familia.

La historia de Marta Torres llegó al Papa.

La carta a su mamá: el final de una historia de dolor y perdón

La autobiografía está organizada en tres partes: Los días en casa, Un lugar donde vivir y Carta a mamá. En sus páginas, Marta reúne recuerdos familiares, experiencias de su infancia y los nombres de las personas que la acompañaron durante las distintas etapas de su vida. El último tramo está dedicado a Celia, su madre, quien falleció el 5 de mayo de 1985. Allí recuerda el abandono, los momentos difíciles y los años en los que esperó volver a verla. También recupera algunos recuerdos de afecto y las enseñanzas que recibió durante el tiempo que compartieron.

Uno de los episodios más dolorosos de su historia ocurrió el 11 de noviembre de 1955, un día antes de cumplir siete años. Su madre, Celia, salió de la casa y nunca regresó. Antes de irse le había prometido que volvería con alfajores. Marta esperó, pero ni los alfajores ni su mamá llegaron. Su padre y sus hermanos se hicieron cargo de ella. Sin embargo, el paso del tiempo no borró la ausencia. En uno de los recuerdos que recupera en el libro, cuenta que uno de sus hermanos le preguntó por qué seguía extrañando a su madre, después de todo lo que había sucedido. Su respuesta fue sencilla y contundente: "Pero era mi mamá".

La carta representa el cierre de una herida que la acompañó durante décadas. Después de reconstruir aquella historia y reflexionar sobre el dolor vivido, Marta deja una frase que resume el sentido de su recorrido: "Bueno, mamá, te perdono todo".

La autora también expresa su esperanza de reencontrarse con ella en el cielo, desde sus convicciones religiosas y las enseñanzas que recibió en el Cottolengo.

En el prefacio de la obra, Marta aclara que no busca reconocimiento. Su intención es que su historia sea conocida y pueda acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles. Quiere transmitir que, aun en medio del dolor, el afecto, la educación, las oportunidades y la contención pueden abrir nuevos caminos.

El encuentro con León XIV le permitió compartir ese mensaje con una audiencia mucho más amplia. Ahora, con los ejemplares agotados y una reedición en preparación, la historia que Marta decidió poner en palabras busca llegar a nuevos lectores.