En VIVO el papa León XIV en Argentina, día 4: el minuto a minuto del Santo Padre en nuestro país

Tras su charla en la cárcel de Devoto, el Santo Padre se acerca a Luján donde dará su última Misa en Argentina.

En la emotiva visita al Penal, expresó un discurso a las personas privadas de su libertad, a quienes les transmitió un mensaje de esperanza, redención y reinserción social, al remarcar que "aun cuando el ser humano se deshumaniza y genera tragedia, una pequeña luz permanece".

En el marco de su agenda oficial en la Argentina, el Sumo Pontífice se dirigió a los internos y reflexionó sobre la dureza del encierro y el dolor de las acciones pasadas: "

Queridos hermanos, aún en el medio del mal, el dolor y el mal más profundo que hayan podido causar, esta situación es un momento para poder reiniciar sus vidas. El ser humano no florece a pesar del límite, sino a través del límite".