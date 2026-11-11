En VIVO el papa León XIV en Argentina, día 4: el minuto a minuto del Santo Padre en nuestro país

Tras haberse dirigido a más de un millón de personas frente al Monumento de los Españoles, el Papa realiza el itinerario de actividaes previstas para lo que constituye su útlimo día en la visita a la Argentina. León XIV visitará el Complejo Penitenciario de Buenos Aires, celebrará misa en la Basílica de Luján y será homenajeado con una ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, desde donde partirá hacia Perú, país donde vivió durante casi dos décadas.
Momentos Claves
El mensaje del papa León XIV a los presos de Devoto: “Es un momento para reiniciar sus vidas”
Ante unos 70 presos, León XIV habló sobre la reinserción social, el sufrimiento de estar privados de libertad y la importancia de reconstruir los vínculos familiares y recuperar la esperanza.
El papa León XIV llevó un mensaje de esperanza a los internos de la cárcel de Devoto, en Buenos Aires, durante una visita realizada este miércoles 11 de noviembre, en el marco de la última jornada de su viaje. Allí saludó a unos 70 presos y los invitó a reflexionar sobre sus vidas, los errores cometidos y la posibilidad de construir un futuro diferente.
Canta Luciano Pereyra a la espera del Papa León
A minutos de la llegada del Papa, quien ya fue saludado por los fieles que lo aguardaban en la autopista, canta frente a la Basílica Luciano Pereyra.
El cantante está interpretando su canción "Seré". Ahora continúa cantando "Solo le pido a Dios".
El Papa León XIV en la cárcel de Devoto: cómo la Iglesia eligió a los presos que participaron del encuentro
Unos 70 presos quedaron alojados en la cárcel de Devoto para participar de la ceremonia del papa León XIV. Fueron seleccionados por su conducta, su participación en actividades educativas y laborales, y con autorización de sus jueces.
La desocupación de la cárcel de Villa Devoto dejó una excepción: unos 70 presos quedaron alojados en el penal para participar de una ceremonia encabezada por el papa León XIV en su visita a la Argentina.
Pampita llegó a Luján y mostró cómo se prepara para participar de la última misa del papa León XIV en la Argentina
Pampita llegó a Luján a las 3 de la mañana junto a amigas para participar de la última misa del papa León XIV en la Argentina. La modelo compartió una selfie nocturna con la Basílica de fondo.
Luego de haberse emocionado con la misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, Pampita se fue a Luján para ver por última vez al papa León XIV. El Pontífice estará en ese lugar a las 10 de la mañana para hablarles a los fieles. La modelo llegó a las 3 de la mañana acompañada de Estefanía Novillo y otras amigas. Caminaron varias cuadras para ubicarse cerca del escenario.
El Papa se dirige a Luján
Tras su charla en la cárcel de Devoto, el Santo Padre se acerca a Luján donde dará su última Misa en Argentina.
En la emotiva visita al Penal, expresó un discurso a las personas privadas de su libertad, a quienes les transmitió un mensaje de esperanza, redención y reinserción social, al remarcar que "aun cuando el ser humano se deshumaniza y genera tragedia, una pequeña luz permanece".
En el marco de su agenda oficial en la Argentina, el Sumo Pontífice se dirigió a los internos y reflexionó sobre la dureza del encierro y el dolor de las acciones pasadas: "
Queridos hermanos, aún en el medio del mal, el dolor y el mal más profundo que hayan podido causar, esta situación es un momento para poder reiniciar sus vidas. El ser humano no florece a pesar del límite, sino a través del límite".
El papa León XIV en la cárcel de Devoto
El papa León XIV ya está en la cárcel de Devoto para compartir una ceremonia con los 75 internos que quedaron alojados luego del traslado del resto al nuevo penal de Marcos Paz.
Mientras miles de fieles ya lo esperan en Luján, el Papa León XIV visita la cárcel de Devoto antes de la misa
Miles de fieles ya esperan en Luján la llegada de León XIV para participar de la misa multitudinaria de este miércoles. Antes de trasladarse a la Basílica, el Pontífice visitará la cárcel de Devoto y, por la tarde, partirá rumbo a Perú.
El papa León XIV finalizará este miércoles 11 de noviembre su gira por Argentina con una visita a la cárcel de Devoto y una misa en la Basílica de Luján, donde se espera la presencia de entre uno y dos millones de fieles.