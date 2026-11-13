El papa León XIV continuó su gira apostólica por el Perú con un enfático mensaje en defensa de la dignidad y la participación efectiva de la mujer tanto en la esfera pública como en la vida eclesial. Durante su intervención, el Sumo Pontífice destacó el valor fundamental de las mujeres como transmisoras de la fe y la esperanza a las futuras generaciones, calificando su aporte en todos los ámbitos de la sociedad como "indispensable". En esa misma línea, lamentó la persistencia de casos de abuso y violencia contra la población femenina y formuló un vehemente llamamiento a toda la ciudadanía para valorar a las mujeres y garantizar la protección y el respeto hacia las niñas.

Tras sus declaraciones en la capital, la atención de la jornada se trasladó hacia el noroeste peruano, donde la ciudad de Chiclayo aguardaba con fervor y un clima de celebración el arribo del Santo Padre. El regreso a la diócesis que fue su hogar y sede episcopal durante ocho años adquirió el carácter de un emotivo reencuentro familiar para la comunidad local, que organizó un amplio despliegue de ornamentación, jornadas de oración y gestos de bienvenida en calles y parroquias.

El acontecimiento convocó a miles de fieles y equipos de voluntariado provenientes no solo de Chiclayo, sino también de diversas localidades y regiones aledañas como Cajamarca, Huaraz, Tumbes y Trujillo. Mientras los antiguos feligreses celebraban la oportunidad de volver a recibir a quien reconocen como un pastor cercano, las nuevas generaciones y visitantes de todo el norte del país vivieron la jornada como una ocasión histórica para renovar su compromiso comunitario en el marco de una visita pontificia.