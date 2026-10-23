El Gobierno de Río Negro se hará cargo de terminar las 155 viviendas del Procrear que quedaron paralizadas en San Carlos de Bariloche tras la interrupción del financiamiento nacional. El gobernador Alberto Weretilneck firmó un convenio con el intendente Walter Cortés para reactivar el proyecto con fondos provinciales.

Las casas están ubicadas en el barrio El Cóndor y tienen un avance cercano al 31%. La decisión busca completar las unidades habitacionales y dar respuesta a la demanda de familias que esperan acceder a una vivienda propia. El acuerdo establece que el Municipio aportará las tierras y la Provincia asumirá la continuidad de los trabajos a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), que deberá licitar la ejecución de la obra.

Además, Río Negro pagará $4.700 millones al Gobierno nacional por las estructuras construidas hasta el momento. La Provincia financiará también el 69% restante para completar las 155 viviendas.

“Nos hacemos cargo del 69% restante para contar con las viviendas a partir de este acuerdo”, sostuvo Weretilneck. El mandatario destacó que se trata de una obra necesaria para mejorar la calidad de vida de los vecinos y acompañar el crecimiento de Bariloche.

Por su parte, Cortés valoró el trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio para avanzar con el proyecto. La iniciativa se enmarca en la decisión del Gobierno rionegrino de sostener la obra pública con recursos propios y retomar proyectos que quedaron frenados por el retiro del financiamiento nacional.